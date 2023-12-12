iPhone真全螢幕時代來臨！Apple開發屏下Face ID鏡頭、告別動態島｜由 iPhone X 至最新的 iPhone 15，為了使用 FaceID、高質素的前置鏡頭拍攝，iPhone 的頂部位置都有「M字額」或動態島的設計，而這有機會在 iPhone 17 中消失。現傳 Apple 正與 LG Innotek 合作，開發螢幕下鏡頭 UDC 技術，實現「真 . 全螢幕」手機。



首款真全螢幕手機

根據 The Elec 的報導，LG Innotek 正初步開發 UDC（Under Panel Camera），以實現 iPhone 前鏡頭收藏在螢幕下的需要。UDC 位於螢幕下方，而且在鏡頭不使用時，螢幕上沒有可見的孔，將會是首款真正的無挖孔設計全螢幕手機，用家能體驗高螢幕比例和完全沒有遮擋的畫面。

UDC 與典型的前置鏡頭模組不同，由於在螢幕面板下方，令影像感測器的光線接收減少。在光線到達鏡頭透鏡之前，會經過螢幕顯示區域而令感光下降，會導致影像品質和亮度下降。

2025登場

為了補償這一點，LG Innotek 正在開發一種特殊的「自由曲線棱鏡多鏡頭系統（Feeform Optic）」，可以減少光學像差，並增加進光亮度比例，以改善圖像品質。LG Innotek 從去年 12月開始申請該技術的專利，已經開始 UDC 開發。

LG Display 目標在 2023 年將 UDC 的透光率提高到 20%，2024 年之後提高到 40%，使其更接近 Apple 的標準。報導稱，蘋果已經從供應商收到 UDC 樣品，但認為其性能不符合要求。預計 Apple 將會在 2025 年的 iPhone 17 Pro 中採用螢幕下鏡頭 UDC 技術。將會是 Apple 首款螢幕下 FaceID 的機型。

資料來源：MacRumors