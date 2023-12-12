iOS 17.2 正式推出，作為一個較大型的版本更新，Apple 為 iOS 17.2 加入了很多新功能，包括曾在 WWDC 提到的「日記」App，以及為 iPhone 15 Pro 和 15 Pro Max 解鎖兩個拍攝功能。



全新「日記」App

iOS 17.2 較大的更新重點是推出全新的「日記」App，可以讓用家撰寫日記、反思、煮食後感、記事等。與「備忘錄」不同，「日記」可附以相片、影片、錄音、地點等，更能加入來自其他 app 的新聞文章、音樂、或 podcast，豐富日記的內容。同時，內置機械學習技術，會為用家提出度身訂造日記建議，更能開啟「雙重認證」功能，使用裝置密碼、Face ID、 Touch ID 鎖定「日記」app。

「三全音」回歸

iOS 17 推出後，iPhone 預設提示聲被改成「迴響」，令很多用家不太適應。Apple 終於在 iOS 17.2 版本中回應了用家的聲音，讓 iPhone 標誌性的「三全音」回歸。用家現可在 iOS 17.2 中自行選擇使用「迴響」、「三全音」或其他音效。

解鎖兩大拍攝功能

iOS 17.2 另一個更新重點，是與 iPhone 15 Pro、15 Pro Max 配合將在下年推出的 Vision Pro 使用。iOS 17.2 解鎖 iPhone 15 Pro和15 Pro Max 拍攝 3D 空間影片的能力，能在 Vision Pro 中以 3D 沉浸體驗影片、相片。 同時，改善以上兩款 iPhone 長焦鏡的對焦速度，快速切換5倍光學變焦及25倍數位變焦，讓用家可以在拍攝遠距離目標時更準確清晰。

動作按鈕新功能

iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max配備了一個可自定義的動作按鈕，取代以前 iPhone 上的傳統靜音切換。默認情況下，該按鈕用於在鈴聲和靜音模式之間切換，亦能自定不同的操作。iOS 17.2 為動作按鈕加入「翻譯」App 操作，在動態島快速使用語言翻譯。

其他新功能：



敏感內容警告-iPhone的機器學習會分析照片和影片模糊檢測到的裸露內容



Apple Music升級-星號圖標來收藏歌曲以獲得更好的推薦



新日記App-可記錄文本、照片、音樂



更改默認警報聲音-可以更改默認警報/通知的聲音和觸覺反饋模式



新Widgets-新的天氣選項包括每日日出和日落預報



iMessage: 聯繫人密鑰驗證



新「身體部位」Memoji

