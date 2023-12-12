PC 電腦砌機禁忌｜雖然智能手機大行其道，但個人電腦在現今世代依然十分重要，針對自己需要購置零件、或找專人組裝一部 PC 電腦台機，就被不少人認為是最具成本效益的做法，然而砌機可不止是將零件組裝一起就完事，在組裝、使用上還有很多細節需要留意，不然就只是令電腦的使用壽命縮短而已。



砌機留發泡膠當防護 專家：一個月必出故障

台灣一名從事電腦組裝的專家歐飛，日前於其個人網誌上發表了一個最近收到的案例，文中顯示一位消費者在收到新的電腦組裝機後，為了保護設備而在底部放置了發泡膠（亦即台灣稱「保麗龍」），未曾意識到這樣的行為實際上卻阻塞了電源供應器的進風口，妨礙了散熱，增加了電腦故障的風險。

歐飛在見到相關圖片時，更斷言：「好在客戶有傳這張圖給我看，否則這一台電腦我猜撐不過一個月，電供應該就會故障了」。歐飛在博文中提醒，許多現代機殼設計為下置式電源，需要從下方吸入空氣以確保散熱。

他建議消費者在擺放電腦時，應該確保機殼下方有足夠的空間以利空氣流通，並定期檢查及清理進風口以避免灰塵積聚。

他建議消費者定期檢查及清理進風口以避免灰塵積聚（圖 痞客邦）

砌機常見 4 大新手常犯禁忌

在新手砌機時，散熱其實是一個常見被忽視的問題，輕則降低電腦效能，重則引致壞機，甚至有可能觸發更嚴重的意外。以下就歸納了幾個新手砌機常犯錯誤供各位參考👇👇👇

1. 不良散熱

－ 不要阻塞風扇與散熱片：確保所有散熱系統如風扇和散熱片的氣流順暢，不被塵埃或其他物體阻塞。

－ 不要忽略散熱膏的應用：在處理器和散熱片之間應適當地使用散熱膏，以提高熱傳導效率。

－ 不要使用過時或不適合的散熱設備：使用與你的組件相匹配的散熱設備，特別是在超頻或使用高功耗組件時。

2. 靜電損傷

－ 不要在未接地的情況下操作電腦零件：在操作任何電腦硬件之前，確保你已經接地，以防止靜電損傷敏感的電子零件。

－ 不要在帶電的情況下插拔組件：在插拔任何內部零件之前，確保電源已經斷開。

3. 不當裝配

－ 不要過度擰緊螺絲：在安裝組件時，過度擰緊螺絲可能會損壞零件。

－ 不要強行插入組件：如果零件看起來不匹配，不要強行將其裝入，這可能會導致損壞。

4. 電源管理

－ 不要使用低質量的電源供應器(火牛、PSU)：一個穩定且高效能的 PSU 是系統穩定運作的關鍵。

－ 不要忽視電源需求：確保火牛提供足夠的電力，特別是當你添加更多的硬碟或圖形卡時。