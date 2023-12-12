WhatsApp 語音閱後即焚｜WhatsApp 近年大幅強化與用戶相關的私隱功能，而大獲好評的「閱後即焚」（即一次性閱覽 View Once）功能在上年支援圖片、文字訊息之後，在日前的最新版本當中就將支援擴展到不少人都有使用的語音訊息 Voice Message 之上。



「閱後即焚」（即一次性閱覽 View Once）功能在最新版本的 WhatsApp 中涵蓋圖片、影片、文字以及語音訊息（圖 WhatsApp）

WhatsApp 語音訊息支援「閱後即焚」、4 步即用

WhatsApp 最近推出了針對語音訊息推出「閱後即焚」支援旨在增強用戶隱私保護；與早前已經存在的圖片、影片相關功能一樣，語音訊息的「閱後即焚」功能允許用戶發送在一次播放之後即消失的語音訊息，該訊息將帶有特殊標記，表明它只可以聆聽一次。

發送「閱後即焚」語音訊息的具體操作方法，與圖片、影片有所不同，但操作亦不甚困難，步驟簡列如下👇👇👇

1. 用戶首先在個人或群組聊天中點擊麥克風圖標，然後向上滑動以鎖定錄音功能

2. 鎖定錄音後在介面現在會多出一個「一次性查看」按鈕。

新版本 WhatsApp 在鎖定錄音後，在發送前可以選定為一次性閱聽（蔡浩騰 攝）

3. 將之按著會變為綠色，即進入一次性查看模式。

4. 用戶發送後，收件人在收聽這條消息後，消息便會消失，而發件人將在聊天界面中看到一個開啟的收據標記。

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