iPhone失竊裝置保護新功能｜就算 iPhone 有「遺失模失」，但只要拾獲者取得手機的密碼，也能解鎖，以及使用 iPhone 上的所有功能。Apple 在 iOS 17.3 beta 版中，加入「失竊裝置保護」功能，提高 iPhone 遺失時的安全性，就算對方知道該手機的密碼也沒法操作最私隱的功能，如已儲存的支付方式、更改 Apple ID 密碼、查看 Apple Card 等。



早前《華爾街日報》曾報導，一些不法之徒會在公共場所如酒吧，觀察目標的 iPhone 密碼，然後盜走該 iPhone 後用密碼更改Apple ID密碼、關閉「Find My」功能、查看iCloud密鑰中儲存的銀行和電子郵件帳戶密碼等。

跌電話都可以保障重要資料安全

現時生活上的重要事項，基本上已和手機連結，如手機資料被人盜用，後果非常嚴重。Apple 將在 iOS 17.3 加強這方便的保障，加入「失竊裝置保護」功能，開啟後一些用要的操作需要透過 Face ID 或 Touch ID 驗證，包括查看iCloud密鑰、申請新的 Apple Card、關閉遺失模式、清除所有內容和設置等。如果無法完成 Face ID 或 Touch ID 驗證，系統也不能以密碼解鎖操作。

驗證延遲機制

Apple 在 Face ID 和 Touch ID 驗證的基礎上，再加上延時驗證的機制。對於一些特別敏感的操作，包括更改 Apple ID帳戶的密碼，該功能在生物驗證後1小時，要再次作多一次生物驗證，安全性大大提升。同時，Apple 表示當 iPhone 在熟悉的位置操作，如家中或工作場所，就不會有延遲驗證的步驟。

需要 Face ID 或 Touch ID 驗證的操作包括：



-查看／使用 iCloud 鑰匙圈中的密碼

-申請新的 Apple Card

-查看 Apple Card

-關閉遺失模式

-清除所有內容和設定

-在 Wallet 中存取 Apple Cash

-使用 Safari 中儲存的支付方法

-使用 iPhone 設置新裝置



需要 Face ID 或 Touch ID 驗證且有一小時安全延時的操作包括：

-更改 Apple ID 密碼

-更新選定的 Apple ID 帳戶安全設置，

-更改 iPhone 密碼

-添加或移除 Face ID 或 Touch ID

-關閉「Find My iPhone」

-關閉「失竊裝置保護」



資料來源：MacRumors