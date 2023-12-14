消委會手機評測／iPhone 15／Galaxy S23｜手機品牌眾多，同一品牌每年又推出多款不同規格的手機，貴至過萬元，便宜至千元也有選擇，哪一部才是最適合你需要呢？消委會最近的測試報告中，找來市面上 48 款手機，比較拍攝效果、充電速度和耐跌情況。



消委會聯合多置的消費者組織，由歐洲的實驗室對 48 款香港有售的手機進行測試，手機包括 4G 和 5G 款式，4G 手機價錢由 $599～$1,199 不等，而 5G 手機售價由 $1,299～$16,598 不等。品牌包埋 Apple、Samsung、小米、Google 等，香港人常用的手機品牌。

拍片、影相最佳：iPhone 15、Galaxy S23



48 款測試手機的影相、拍片功能中，評分由 2.5～4.5 分不等，iPhone 15系列和 Samsung Galaxy S23 系列的表現最好，前、後鏡頭拍攝質素佳，特別是在低光環境下，而且前鏡頭具有自動對焦功能，因此獲得 4.5 高評分。Galaxy Z Fold5 的拍片表現亦取得 4.5 分，主鏡頭拍片流暢，畫質細緻、穩定。眾多部手機中，Nokia G22 和 小米 Redmi A2 的拍片、影相功能較遜色，只有 2.5 分總評分。

電池表現最佳：iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Plus、Xperia 5 V、Xperia 10 V、Nothing Phone (2)及Oppo A78 5G



各款手機的電池表現參差，測試透過把手機充滿電後，螢幕亮亮設定為 300mits，以及最高亮度時，平均可使用時間由 25.9 小時～51.6 小時不等。當中有 6 款手機在充滿電後，可用時間超過 46 小時：iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Plus、Xperia 5 V、Xperia 10 V、Nothing Phone (2)及Oppo A78 5G。當中以 Sony Xperia 5 V 的電池續航力最佳，長達 51.6 小時。

充電速度最佳：小米手機



測試中有 44 款具快速充電功能，因此充電速度都較理想。小米品牌的手機快充表現較佳，充電15分鐘後電量已達50%或以上，小米 13 Pro、Redmi Note 12 Pro+ 5G 充滿電更只要 42 分鐘。

耐跌表現最佳：iPhone 15 Pro 系列



耐用測試針對構造檢定、耐跌撞能力及防水能力，iPhone 15 Pro、15 Pro Max 由 0.8 米高跌落石地面 100 次後幾乎絲毫無損，因此獲滿分評級。至於 Samsung、Motorola、Google 的摺疊式螢幕手機，在摺疊 3 萬次後也沒有任何異常問題。

綜合手機的功能、各項測試，5G 手機的表現比 4G 出色，消委會建議根據個人喜好、所需功能、預算，選擇適合的手機款式，如 4.5 分總評的手機都較為推薦。