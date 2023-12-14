消委會Soundbar評測15支中價款式｜無論是睇串流韓劇、睇電影、打機，家中電視簡單加設一條Soundbar音響系列，設定方法容易，輕鬆提升影視娛樂聽覺享受。香港消費者委員會（消委會）近日發表最新Soundbar測試報告，涵蓋9個牌子、15款市面型號，當中售$3,890的LG S80QR，整體表現尤勝售價逾$13,000的JBL樣本。



55至70cm級別｜Bose Smart Soundbar 600｜評價：3☆

消委評語：大聲量播放音色亦沒有明顯失真，唯整體音響質素一般，音域不夠廣闊，低音表現及環繞聲效果亦略為遜色，頻率響應表現普通。說明書指示不足，機身指示燈資訊不清、沒有開關及音量按鈕操作不便，勝在remote遙控器設計不俗。（售價$4,999)

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其他55至70cm級別樣本、詳細資料將陸續追加：

Yamaha SR-C30A｜評價：3☆（售價$2,680)

Sonos Ray｜評價：2☆半（售價$2,999)

80cm至105cm級別樣本｜LG S80QR｜評價：3.5☆

消委評語：整體表現良好，音色細緻人聲清晰自然，套裝包括1對後置揚聲器，做出效果優秀、能感受到由上而下的縱向環繞聲。LG S80QR亦被評為頻率響應優秀，當輸入不同聲音訊息時，都能輸出一致精準的音色，唯機身體質所限，使用大聲量播放時音色失真較為明顯。（售價$3,890)

cm至105cm級別樣本｜LG S80QR｜評價：3.5☆

其他80cm至105cm級別樣本、詳細資料將陸續追加：

LG SC9S｜評價：3☆半（售價$5,990)

LG S75Q｜評價：3☆半（售價$3,150)

Denon DHT-S217｜評價：3☆半（售價$2,480)

Sony HT-S2000｜評價：3☆半（售價$3,990)

Samsung HW-Q600C/ZK｜評價：3☆半（售價$3,990)

Sennheiser AMBEO Soundbar System｜評價：3☆（售價$12,999)

Sony HT-A3000｜評價：3☆（售價$4,990)

117cm至138cm級別樣本｜JBL Bar 1000 ｜評價：3☆

消委評語：整體表示不俗、音色細緻，高中低音三路表現平均，重低音尤其渾厚有力。記者發現JBL Bar 1000各項評分其實不俗，頻率響應優秀，當輸入不同聲音訊息時，都能輸出一致精準的音色。HDMI插座有4個之多，連接線插座標示也清晰。置於喇叭主機兩端1對可拆式內置電池無線後置揚聲器效果優秀、有良好的縱向環繞聲表現。唯播放時的節能表現不理想，省電程度評分只得2粒星星。（售價$13,380)

117cm至138cm級別樣本｜JBL Bar 1000 ｜評價：3☆

其他117cm至138cm級別樣本、詳細資料將陸續追加：

JBL Bar 1300｜評價：3☆半（售價$15,380)

JBL Bar 800｜評價：3☆半（售價$8,980)

Sony HT-A5000｜評價：3☆半（售價$7,990)

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回帶睇｜2022年版本消委會Soundbar評測

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