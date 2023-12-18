電熱水爐慳電｜氣溫突然驟降，儲水式熱水爐的用家的惡魔正式開始，如使用習慣不當的話，不只是使用熱水的時間短，連電費都會超乎想像。電熱水爐到底有多食電，慳電方法又應該如何呢？即睇以下內容：



電熱水爐最食電？

家中有很多電器，都具有待機模式，就算沒有實際運作也會持續耗電。電熱水爐無論在運作期間，還是待機時的耗電量都非常高，特別是儲水式熱水爐和具恆溫功能的熱水爐。當熱水到達指定的溫度後還未開機，儲水式熱水爐就會保持恆溫，如果忘記關的話就會不斷加熱到該溫度，結果就是將會收到非常昂貴的電費單。

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電熱水爐另一個耗電原因，正是其高達 3000 瓦的功率，當溫度設置過高時，加熱器用電量就會增加。同時，如電熱水爐一整天開住。在恆溫狀態下，一小時可額外耗電1度，一整日的耗電量高達 20 度左右。

電熱水器（90公升攝氏40度熱水浴，室內溫度攝氏18度），冬季估計所需電費3元。（資料圖片）

慳電大法

想熱水爐減少閒置耗電，可以加裝定時器，只有在洗澡時段才加熱，並提醒使用後關閉。洗澡後留意熱水爐是否進入恆溫狀態，應盡量在加熱完成後馬上使用，減少恆溫時間能直接影響耗電情況。

港燈的電器估計所需之用電度數：



30公升攝氏35度花灑水溫，室內溫度攝氏27度：每小時0.29度 (夏季)

30公升攝氏40度花灑水溫，室內溫度攝氏18度：每小時0.79度 (冬季)

90公升攝氏35度熱水浴，室內溫度攝氏27度：每小時0.86度 (夏季)

90公升攝氏40度熱水浴，室內溫度攝氏18度：每小時2.37度 (冬季)



根據港燈的資料，電熱水爐溫度提升，對電量消耗有明顯影響，因此應選擇適合的水溫，不要一味提高電熱水爐的溫度。同時，亦可以配合功率較低的浴室寶使用，冬天就不用使用過熱的水溫洗澡，減少耗電。