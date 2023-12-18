小米電視香港上市｜在手機、家電以外，小米旗下有不少產品在國內都取得不俗成績，例如小米電視系列；而在一眾米粉「敲碗」多時後，小米今日（12 月 18 日）就正式宣布在香港推出全新的「Xiaomi 電視」系列，價格方面十分吸引，在同一尺寸之下，Xiaomi 電視隨時只需要同類產品的數份之一價錢即可成交！



而《香港01》記者早前亦有機會率先試玩到小米未來一年將會在香港推出的 6 部 Xiaomi 電視實機，以下就與大家分享第一身的試玩報告及上市資訊。

Xiaomi 電視 Max 系列：100 吋電視唔使＄20000 就買到？

Xiaomi 電視既然是小米出品，其性價比高應該是不少用戶期待的必然，而據官方目前發表的陣容來看，Xiaomi 電視各機的外觀都不俗，至少全部標配金屬邊框，即使是最平價的型號放在家中都不會失禮，且更為耐用。

今次小米發表的 Xiaomi 電視多達 6 個型號，而首先會在香港推出的，就是 Xiaomi 電視系列中兩部最大的「Max」系列型號，分別有 100" 屏幕的頂級旗艦款「Xiaomi 電視 Max 100」以及尺寸稍小、但功能與之九成相似的「Xiaomi 電視 Max 85」。

Xiaomi 電視 Max 100 屏幕巨大，立在地上足足有整個人那麼高（蔡浩騰 攝）

先講功能最強的 Max 100，故名思義其屏幕尺寸就達到了甚少見到（亦甚少香港家庭可以容納）的 100"，其屏幕材質為 LED 而非一般高階電視會用到的 OLED，不過小米官方稱這個選擇可以有效防止電視出現 OLED 的「烙印」問題、提升耐用度。

Xiaomi 電視 Max 100 的可視角表現出色（蔡浩騰 攝）

Xiaomi 電視 Max 100 的屏幕亮度為 1000nits，實機所見亮度、對比表現不俗，不過由於面積太大，在有日光的情況下難免會有一點反光問題；

另一方面， Max 100 就加入了獨家的 384 分區控光功能，可以根據畫面上的內容自行調整光暗，然而並非所有內容都適用，例如顯示全個畫面都相對明亮的運動賽事，畫面可能會局部區域出現過度頻繁的調整，用戶亦可以在設定中調校此功能的敏感度。

「精密光控」可以在設定中關閉。當然亦有智能切換功能（蔡浩騰 攝）

Xiaomi 電視 Max 100 的解像度達到 4K、更新率最高 144Hz，另支援 Dolby Vision、Dolby Atmos 以及 AMD FreeSync 技術，可以兼顧到觀影、遊戲時的影音享受；在系統方面，雖然Xiaomi 電視 Max 100 並非 Android 智能電視，但小米方面亦會在買機時加送 Xiaomi TV Stick 4K，讓電視即時享有所有 Android TV 的功能。

另外，有一點用戶相當關心的，就是：小米電視開機有沒有廣告？這一層各位可以放心，在香港上市的小米電視系列內置的是國際版本系統，故開機時不會像以往內地某些品牌般需要播放一大輪廣告才可以正式使用。

Xiaomi 電視 Max 85 可能是更適合香港用戶的選擇（蔡浩騰 攝）

另外在同期上市的 Xiaomi 電視 Max 85，與 Max 100 的主要分別除了屏幕尺寸及記憶體規格之外，還有刪去了分區控光功能，不過這在價格上都有相應反映，令 Xiaomi 電視 Max 85 擁有不輸 Max 100 的性價比，甚至稱其為更適合香港用戶的型號都不為過。

Xiaomi 電視 Max 85 與 Max 100 由 12 月 20 日開始預購，並在 2024 年 1 月 19 日正式發售，售價分別為＄7,999 及＄18,999。

千元起跳的選擇！Xiaomi 電視 A Pro 系列

嫌 Max 太大部／太貴？小米方面另有更親民的電視型號 － Xiaomi 電視 A Pro 系列選擇，其提供 43"、55"、65" 及 75" 的屏幕型號，一舉覆蓋了香港絕大部份用戶的戶型。

在硬件方面 Xiaomi 電視 A Pro 系列全部都採用金屬邊框，屏幕亦支援 4K 解像度，其中較為高階的55"、65" 及 75" 型號屏幕最高亮度為 400nits，並支援 120Hz 的競技模式。

55"、65" 及 75" 型號支援 120Hz 的競技模式，用次世代的主機如 Xbox Series X、PS5 等等會有不俗的發揮（蔡浩騰 攝）

小米 Xiaomi 電視 A Pro 系列的要價比起 Max 系列親民得多，最平價的 43" 型號據說只要千元價位就可以入手，然而詳細定價及上市日期就仍需要小米官方確認，但相信在 2024 年的上半年就能見到它們悉數登場。