iPhone手機電量｜手機的電量的重要性相信不用多說能明白，應該沒有人會在只有 10% 時就直接出門口，而且身上沒有「尿袋」吧。手機的電池續航力與用家的使用習慣關係密切，Apple 亦推出最佳化電池充電功能，幫助用家延長電池續航力的減少情況，但到底只充電到 80% 是否真的有效呢？網民實試後發現效果非常理想。



PTT 有網民自 9 月購買 iPhone 15 後，就把手機設定最佳化電池充電，每次充電到 80% 就會停止。使用快到 3 個月，每日會充電約 2～3 次，電池循環次數達到 123 次，竟發電 iPhone 15 的電池健康度仍是 100%。

對比之前的使用習慣，新 iPhone 使用大約 1 個月後，電池健康度也會下跌 1～2%，而今次開啟 80% 充電上限，電池健康度沒有下降，因此認為這功能的表現非常理想。

最佳保持電池續航力的方法，是把電池維持在 20～80%之間，因此 iPhone 最佳化電池充電功能，能幫助 iPhone 自動停止充電，減少 iPhone 處於完全充電的時間，同時也是減少鋰電池發熱的情況，維持電池健康度。

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「hashTECH」有兩名記者同樣使用 iPhone 15 Pro 約 3 個月，其中一名亦開啟 80% 充電上限，電池健康度都沒有下跌，保留在 100% 水平；另一名雖沒有開啟該功能，可以充電習慣主要透過有線充電，避免使用 MagSafe 無線充電，而電池健康度也是 100%。

勿犯4大充電禁忌👇

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由於溫度對鋰電池的影響較明顯，正常無線充電其實不會對電池續航力有不良影響，可是無線充電本來比較較令電池溫度上升，如使用的充電器品質不佳，在接觸不良的情況下更有機會令電池過熱，從而影響到電池健康度。

另一個影響電池壽命的原因，就是放電深度，即電池所釋放出的電能所佔電池總容量的比例。如每次使用都是電池只剩下數%，甚至完全無電關機後才充電，那電池健康度會比只使用 50% 就充電的電池差。想電池歷久常新，就盡量避免電池過熱，以及把電量維持在 20%～80% 之間。