兩新款Apple Watch因專利問題停售、官方澄清：香港市場沒有影響

撰文：蔡浩騰
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Apple Watch 停售｜2023 年 Apple 更新了旗下的智能手錶 Apple Watch 系列新作，當中包括 Apple Watch Series 9 以及 Apple Watch Ultra 2，不過日前這兩款手錶卻驚傳將在一周內停售，差點就在世界各地引發搶購潮，究竟背後來龍去脈是怎樣的呢？對香港用戶又有否影響？

兩新款 Apple Watch 因專利問題停售

據 Apple 官方早前對外地傳媒透露，Apple 將會在本週停止於美國的 Apple.com 網站和零售門店銷售Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2，門店銷售亦將在12月24日結束。

Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2 乃2023年新款，在年尾消費季度停售對 Apple 有一定打擊（圖 Tom's Guide）

這項決定是由於 Apple 數月前與醫療器械製造商 Masimo 就其血氧功能的糾紛所引起的。10月，美國國際貿易委員會裁定，Apple 侵犯了 Masimo 的光學血氧計專利，故勒令 Apple 在美國停售使用同樣技術的 Apple Watch；在禁令生效前，美國現任總統拜登將有 60 日時間審視有關禁令，最後限期即為 12 月 25 日。

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香港用戶不受影響？

儘管美國政府方面尚未提供最終結果，而 Apple 亦在最新聲明上反對國際貿易委員會的裁決，但 Apple 還是決定採取預先措施以遵守裁決，進而作出兩款 Apple Watch 於美國本土停售的決定。

香港用戶依然可以買到Apple Watch S9 以及 Watch Ultra 2（資料圖片）

然而值得留意的，是次的專利爭議僅限於美國本土，Apple Watch S9 以及 Watch Ultra 2 在包括香港在內的市場並未有惹上同類型的官非，故 Apple 亦在稍早之前進行澄清，指出其他美國地區外市場並沒有同樣的停售決定，當中亦包括了香港市場，各位用戶可不必急著購買兩款 Apple Watch。

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官方教用戶分清官方、第三方 Apple Watch 充電器

雖然是次的停售安排對香港用戶而言沒有太大影響，但如果你是 Apple Watch 的用戶，可能就值得留意一下早前 Apple 的另一官方聲明，因為那將影響你的 Apple Watch 長遠使用體驗。

Apple 公司近期於官方網站發出支援文件，特別提醒Apple 手錶使用者，充電時應優先選用Apple 原廠或「Made for Apple Watch」認證的充電器，以確保充電器與手錶完全相容，能安全迅速為手錶充電。

適用於 Apple Watch 的認證產品，在其包裝上應印有圖中的圖樣（圖 Apple）

Apple 在文件中警告，非認證充電器存在多種潛在問題，包括充電速度緩慢、提示音頻繁響起，以及縮短電池壽命等。為協助用家辨識充電器真偽，Apple 在文件詳細講解多種檢測方法，包括查看充電器和包裝的認證標記、透過連接Apple MacBook 以檢查充電器廠商資料等。

儘管 Apple 已配合無線充電標準，但Apple 手錶的專利磁吸充電仍需使用 Apple 認證產品，才可避免相容性問題影響充電效能和電池壽命。故一直以來不少人都建議用家選購專用的 Apple Watch 配件時務必留意認證標記，以免影響手錶功能。

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