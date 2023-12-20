豐澤、友和聖誕優惠｜又到聖誕節，亦即是又要買禮物的日子。豐澤、友和都在聖誕節前推出激減優惠，想平、靚、正買到優質禮物，就要把握時會在活動期間搶購。以下推薦超過 50 款抵買產品，正煩惱買什麼禮物的話，可以參考以下推介。



豐澤年度壓軸瘋狂勁減活動

由即日起至 2024 年 1 月 2 日，豐澤推出「年度壓軸瘋狂勁減」活動，總共 3 輪快閃優惠，推出多款激抵產品每日早上 10 時起限量搶購。第一輪快閃優惠有LG A9N-LITE CordZero 三合一無線吸麈機（$4,290>$2,180）、Marshall ACTON II 無線音箱（$2,499>$1,299）、VAIO FE14 手提電腦（$6,999>$2,999）。

豐澤「年度壓軸瘋狂勁減」抵買產品推介：



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另外，豐澤優惠更額外推出限量 8 款網店優惠券，包括廚房電器、大型家庭電器、電視等，只要購買滿指定金額，再輸入以下優惠碼，即可獲得額外折上折優惠。

友和明日（12月21日）推出「星期四好價勢」優惠活動，一日閃購優惠包括 Xbox Series X 減$800、Nintendo Switch OLED 減$681、Samsung Freestyle投影機減$1900。以上的優惠產品，都非常適合買來作聖誕禮物。當然，如果是比較少 Budget 的聖誕派對交換禮物，也有一些耳機、鬚刨、電腦配件選擇。

友和閃購優惠