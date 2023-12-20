iPhone 15 Pro打生化危機出現卡頓？網民批M2晶片玩遊戲表現不佳

iPhone 15 Pro的表現遭到了質疑，因為《生化危機4：重製版》的測試結果並不理想。儘管該手機在之前的測試中表現出色，能夠運行3A遊戲，《生化危機8：村莊》等遊戲，但在《生化危機4：重製版》上的表現卻不太令人滿意。



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最近發布的視頻顯示，iPhone 15 Pro、M1 iPad和M2 iPad上運行《生化危機 4：重製版》時，幀率不穩定且經常低於30FPS。雖然iOS版支持最高30FPS的幀率限制，但iPhone 15 Pro仍未能達到這一目標。在一些相對簡單的場景下，幀率尚算穩定，並接近30FPS。然而，在戰鬥或其他更激烈的場面下，幀率會急劇下降至25FPS以下，甚至低至20FPS，並導致畫面卡頓明顯。尤其是使用狙擊槍瞄準時，性能下降更為明顯。

與此前登陸iPhone的《生化危機8：村莊》相比，《生化危機4：重製版》的iOS版採用了預設畫質，不支持自定義設置。而性能不佳的一個原因可能是iPhone的散熱問題。測試過程中，由於手機温度上升而導致的頻繁降頻限速以及畫面卡頓的現象。

總之，《生化危機4：重製版》在iPhone 15 Pro上的表現並不理想。儘管蘋果公司在之前的測試中展示了強大的性能，但實際情況卻讓人失望。我們期待未來蘋果能繼續改進其產品以提供更好的遊戲體驗。

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