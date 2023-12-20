iPhone 15 Pro打生化危機出現卡頓？網民批M2晶片玩遊戲表現不佳
撰文：中關村在線
出版：更新：
iPhone 15 Pro的表現遭到了質疑，因為《生化危機4：重製版》的測試結果並不理想。儘管該手機在之前的測試中表現出色，能夠運行3A遊戲，《生化危機8：村莊》等遊戲，但在《生化危機4：重製版》上的表現卻不太令人滿意。
+6
最近發布的視頻顯示，iPhone 15 Pro、M1 iPad和M2 iPad上運行《生化危機 4：重製版》時，幀率不穩定且經常低於30FPS。雖然iOS版支持最高30FPS的幀率限制，但iPhone 15 Pro仍未能達到這一目標。在一些相對簡單的場景下，幀率尚算穩定，並接近30FPS。然而，在戰鬥或其他更激烈的場面下，幀率會急劇下降至25FPS以下，甚至低至20FPS，並導致畫面卡頓明顯。尤其是使用狙擊槍瞄準時，性能下降更為明顯。
與此前登陸iPhone的《生化危機8：村莊》相比，《生化危機4：重製版》的iOS版採用了預設畫質，不支持自定義設置。而性能不佳的一個原因可能是iPhone的散熱問題。測試過程中，由於手機温度上升而導致的頻繁降頻限速以及畫面卡頓的現象。
總之，《生化危機4：重製版》在iPhone 15 Pro上的表現並不理想。儘管蘋果公司在之前的測試中展示了強大的性能，但實際情況卻讓人失望。我們期待未來蘋果能繼續改進其產品以提供更好的遊戲體驗。
延伸閲讀：iPhone 16的AI功能將提升 Siri會變得更聰明 還有這元件在升級
+2
導航Apps選Google Maps還是Apple Maps？用這方法解答成最佳答案Apple Watch Series 9全新「隔空2指」操控功能 還有少女粉色紅iPhone 15 Pro在DXOMARK測試結果出爐 自拍表現力壓群雄排第1名AI搭配這帽子便可讀心 能將腦波轉為文字技術 助有需要人士表達iPhone 15 Pro系列專屬「空間影片」功能實裝 以3D形式捕捉生活疑似iPhone 16原型機圖片流出 鏡頭位置有調整 與7 Plus同款？AI「聲紋詐騙」將成詐騙新招？超真實偽造語音行騙 恐怖手法曝光
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】