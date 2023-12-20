電暖氈保暖技巧｜根據天文台預測，冬季季候風將持續影響香港，帶來寒冷及乾燥的天氣，寒冷氣溫儲持續到聖誕節，星期五（12月22日）更會低見 10 度。聖誕節外出遊玩要禦寒的同時，家裡也要注意保暖。想慳電不開暖氣但又不會半夜被凍醒，網民就大推另一件法寶。



CP值極高

早前台灣網民討論冬天的保暖神器時，指出電暖氈才是家中必備的保暖家電，吸引一眾網民贊同。網民指，本身抱著不會多好用的想法，花約$300～$400港元購買電暖氈嘗試，結果「返唔到轉頭」。

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網民大推電暖氈是 CP 值暖高的保暖家電，一來本身的價格便宜，在香港的大型家電平台約 $300～$1,000 也有很多款式選擇；二來功率比暖氣低很多，就算開一整晚電費也很便宜。以雙人電暖氈的輸出功率計算，每小時的電費也只需約 $0.185（每度電 154.4 港仙計算），即使用一整個晚上 8 小時，也只要約$1.5。

使用貼士&禁忌

雖然電暖氈非常慳電又保暖，但亦有不少使用上要注意的細節。電暖氈內具有電線和發熱線，因此不應過度屈折或擠壓造成短路。使用時，最好設定時間掣，避免睡着後過長時間運作，燙傷皮膚。

4類人士不應使用

電暖氈大多在睡眠時使用，而且長時間近距離接觸用家的身體，因此對溫度不敏感，或長時間臥床的人士不應使用，如嬰兒﹑孕婦、糖尿病患者﹑行動不便長者，避免出現低溫燙傷，但沒及時反應。

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另外，電暖氈也不適合與其他保暖電器一起使用，特別是暖爐。暖爐的表面溫度極高，太接近電暖氈有機會令其過熱起火。電暖氈亦不能在乳膠床墊這類不透氣的床上使用，會影響到散熱問題，可能令電暖氈過熱短路。