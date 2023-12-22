Netflix 幽遊白書贏盡口碑｜日本動漫真人版5部有伏／5部佳作推薦｜《幽遊白書》真人版成功帶動話題，究竟一部改篇劇有神似？劇情要跟足原作？還是可以自由演譯？計我話根本沒有「正確方法」，選對方向、做到最好，就會成為神作，否則造型再似都是中伏作品。如果聖誕、新年睇完《幽白》想再睇更多日本漫畫真人化作品，以下各推薦5部中伏作／冇伏佳作，無論是想睇好戲，還是想以身試伏都有推薦。



（《浪客劍心》、《頭文字D》、《One Piece》、《幽遊白書》、《今際之國的有栖》這類一線人氣改篇真人版，因為太紅了不切推薦，就不佔用推薦名額了。）

動畫真人版佳作｜《狂賭之淵》

因為推出多年，可能有人已經忘了在Netflix可以看到濱邊美波的動漫真人代表作，她扮演的蛇喰夢子轉校到以賭博培育學生、以輸贏來分階級的私立百花王學園，與早乙女芽亞里（由「寫輪眼」森川葵 演）一起應付由學生會安排的連場賭局；導演處理手法新奇、演員也很到位。有人曾批評美波外型「零似」夢子，但她以自己方式演活了反差萌極大，平時裝傻、在賭局時狂放的日劇版夢子，值得一看。

《狂賭之淵》真人版

有伏動畫真人版｜《漂靈BLEACH》

《漂靈 Bleach》（又名《死神》）漫畫超高人氣，但這部電影版卻拍得平平無奇，劇本很小心沒有魔改，選角上有《幪面超人Fourze》兩位小生福士蒼汰、吉澤亮，明明卡士也不弱，看完卻沒甚麼令人印像難忘的角色和名場面。（強調真的只是「小伏」，不妨挑戰一下）

《漂靈BLEACH》真人版