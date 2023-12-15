Netflix《幽遊白書》真人版劇透影評｜改篇自《Hunter x Hunter》作者冨樫義博成名作的《幽白》真人版已經上架，想不到打到戶愚戶隊，竟然只係得5集！咁究竟會唔會太過濃縮而失去原著神髓？係咪「慘被真人化」？有冇伏？值唔值得睇？



靈界偵探篇劇情cut走八成

Netflix《幽遊白書》真人版並無下半季，合共就得5集、一舉公開！作品由製作過《今際之國》的Robot操刀，全劇於日本東寶製作所及Netflix位於LA的VFX影棚製作，作為日本劇已經是動用了頂級資源，也擁有極強卡士。為了用單單5集，由幽助之死一氣講到戰勝戶愚呂，編劇作出極大膽的改動，靈界偵探篇劇情大幅cut八成、暗黑武術大會更是直接跳過。幽遊白書真人版Netflix上架｜戶愚呂超勁特技曝光、12角色介紹

《幽遊白書》真人版日劇卡士強勁。

冇熱身、第1集即打妖怪

《幽遊白書》原作不是一開始就行武打路線，頭3卷單行本都是講成為靈界偵探後的幽助，跟嚮導牡丹一起解決各種人／鬼個案，劇情暖心（牡丹的演員演得很自然，非常喜歡她）；真人版就全部取消，由第一幕開始，人間界與魔界的大門已漸漸打開！撞死幽助的貨車司機，都是被魔蛔蟲上身而兇暴化所至（貨車上播出了《幽遊》原作op《微笑的炸彈》，算是小彩蛋），非單純意外，令幽助之死與魔界大事件連上關係。

你已經死了（Netflix幽遊白書真人版截圖）

撞死幽助的貨車司機，改為被魔蛔蟲上身而兇暴化所至，非單純意外。（Netflix幽遊白書真人版截圖）

重要的對白有好好講出來

好在編劇都算尊重原作，快還快都有保留媽媽、螢子、猛男桑原為衰仔幽助去世時傷心流淚的場面；而幽助最重要的一句：「螢子死了我復活也沒意思」都有好好說出來，也很喜歡螢子（白石聖超靚）跟幽助互相頂撞的老夫老妻演出，兩人感情不及漫畫中寫得那麼細膩，但都算合格。（比較可惜是桑原的姐姐靜流沒在真人版中出場）

「去死啦！衰仔幽助」小心開口中呀螢子（Netflix幽遊白書真人版截圖）

「螢子死了我復活也沒意思」其實幽助第一集已經向螢子告白了（Netflix幽遊白書真人版截圖）

幽遊白書真人版Netflix上架｜戶愚呂超勁特技曝光、12角色介紹

+ 7

爛仔式拳腳交很有feel

接下來故事直接就打三大魔界盜賊：藏馬、飛影、剛鬼，記者蠻喜歡劇中出現很多日本舊式住宅小區街景，比廠景／CG景有feel太多，且早期幽助還不會用靈氣戰鬥，都是跟妖怪打爛仔交，活用街頭、廢車場去設計武打動作，邊打邊逃非常驚險刺激，有少少港產片武打味，亦令我對北村匠海加了分，他的身手很不錯，表情雖然比原版幽助嚴肅了一點，少了一份無賴爛仔feel，但都幾有型有款，有種《男兒當隻揪》不良少年味。

幽助與剛鬼一戰活用場景，打得精彩。（Netflix幽遊白書真人版截圖）

飛影以妖刀殺小怪一場很有速度感。（Netflix幽遊白書真人版截圖）

藏馬、飛影劇情有變但分量不減

幽助跟桑原有照原作投幻海門下學習以靈氣戰鬥，學會用超靈丸和靈劍，當然為了快速推進劇情，入門前的能力試，大量配角全部都刪了。

幽助經幻海婆婆訓練如何將靈氣集中在一點，在最終戰使出超靈丸。（Netflix幽遊白書真人版截圖）

天生有陰陽眼且靈氣量特高的桑原，成功使出靈劍。（Netflix幽遊白書真人版截圖）

不過劇集有認真講述幽助幫藏馬救母，二人建立信任關係的一幕；志尊淳扮演的南野秀一很靚仔、很溫柔（不過假髮真的扣分）。而原作中曾綁架螢子的飛影，真人版安排了一個意想不到的轉折為他洗白（在此不劇透），記者覺得這安排也無不可，因為原作早期飛影角色設定比《龍珠》比達更壞更討厭、造型樣衰得像個「用完即棄的二打六」，真人版很快就解釋飛影偷寶物是為了開妖眼找出妹妹雪菜下落，面對幽助時也無心戀戰。

志尊淳扮演的藏馬很靚仔、很溫柔、很錫媽媽。（Netflix幽遊白書真人版截圖）

飛影偷寶物是為了開妖眼找出妹妹雪菜下落，面對幽助時也無心戀戰。（Netflix幽遊白書真人版截圖）

暗黑武術大會？並沒有喔！

幽助與飛影之間的誤會得藏馬出手化解，原來螢子和雪菜都落入左京手上，最後大戰因此亦變得非常重要：4人將要一同殺到首縊島，救螢子、雪菜之餘還要阻止左京與戶愚呂打開魔界大門。不過這最終大戰將原作中入侵富翁垂金別墅救雪菜一戰，跟暗黑武術大會篇粗暴地二合為一，過程中沒有幻海幪面參戰、沒有六遊怪隊、也沒有美麗嘅魔鬥家鈴木（始終只得5集只好接受）。

救螢子、雪菜之餘還要阻止左京與戶愚呂打開魔界大門。（Netflix幽遊白書真人版截圖）

猛男桑原「演出」比藏馬飛影更精彩

4人登島後就分頭行動，藏馬和飛影各自單挑鴉及武威，fans最想看到的升級力量出絕招「名場面」有一一拍到（在此不劇透截圖，留給大家欣賞）；而桑原大戰戶愚呂兄，可能因為大佬的CG特技成本太高所以草草了是，反而猛男桑原對雪菜妹妹一見鍾情的「沉船」表情，比戰鬥過程更精彩。

藏馬與鴉的「那一幕」當然最精彩，不截圖了、留給大家自己欣賞。（Netflix幽遊白書真人版截圖）

最後啦飛影，是時候出招了。（Netflix幽遊白書真人版截圖）

猛男桑原對雪菜妹妹一見鍾情的「沉船」表情，比戰鬥過程更精彩！（Netflix幽遊白書真人版截圖）

戶愚呂弟打得靚、特技最少比Marvel劇出色

最後就是4打1對付120%力量的戶愚呂弟，可能因為錢已花光得七七八八，雖然也打得不錯看，但綾野剛的頭駁在粗糙的巨型身軀上，感覺就是說不出的違和，而最後爆發120%那筋肉裝甲，還有彈指超必，就做得相當出色；最少都比花了2億的Marvel劇《秘密入侵》出色！而且戶愚呂弟過身後，綾野剛終可用自己的臉與幻海對戲，有少少感動！在此記者又要大讚演幻海婆婆的梶芽衣子，她作為老師對徒弟、作為女人對著戶愚呂，表情、語氣都判若兩人，演技太強了。

幽助：「打到你痴埋牆！」（Netflix幽遊白書真人版截圖）

綾野剛的頭駁在粗糙的巨型身軀上，感覺就是說不出的違和。（Netflix幽遊白書真人版截圖）

總結：Netflix《幽遊白書》真人版唔伏、值得一看

如果你是死忠原作派，改一點點劇情都無法接受，就建議你不要開來看。記者算是很喜歡《幽白》但未至於fans，抱著輕鬆心情去睇，卻又出乎想像的好看，對比起MCU拍了2億的《秘密入侵》那場災難級最終戰，《幽遊白書》成本明顯低得多，我認為唔伏，收貨有突。

也不是沒有弱點，幽助性格不及原作生鬼，得5集，角色之間的友情描寫未夠深刻，戶愚呂的強大也未能好好表達出來。另外，因為暗黑武術大會被cut，那麼就算拍第2季，也會直接跳去仙水篇，武術大會中不打不相識的老友，就沒機會出場。