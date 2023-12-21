iOS 17.2.1更新｜iOS 17.2 推出約一週後，Apple 突然推出 iOS 17.2.1 版本。Apple 一般只有在 iOS 出現重大漏洞時，才會在短時間內再發布另一版本修復，今次竟是針對用家非常關注的耗電問題，解決 iOS 17.2 令電池消耗速度異常的情況。



Apple 在昨日突發推出 iOS 17.2.1，根據 MacRumors 報導，英文版本的更新說明中，只有指出更新重要錯誤修正，但在中文版本中，特別說明了 iOS 17.2.1 解決了「可能導致電池在某些情況下消耗得比預期快的問題」。雖然沒有解釋舊版本如何令耗電增加，但新版本解決了用家最關心的電量問題，因此建議盡快更新。

修復版本漏洞

iOS 17.2.1 的版本說明中，沒有明確解釋修復了什麼重要錯誤，但有用家在 iOS 17.2 中發現，在主頁重新排列圖示時，「訊息」App 會不知所終，這漏洞有機會在新版本中被修復。

發布 iOS 17.2.1 更新後，Apple 正測試 iOS 17.3 更新，預計會在 1 月～2 月發布。iOS 17.3 增加了「失竊裝置保護」功能，開啟後如手機失竊，一些主要的操作仍需要透過 Face ID 或 Touch ID 驗證，包括查看 iCloud 密鑰、關閉遺失模式、清除所有內容和設置等。如果無法完成 Face ID 或 Touch ID 驗證，系統也不能以密碼解鎖操作，增加 iPhone 的安全性。

資料來源：MacRumors