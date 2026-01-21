天文台寒冷天氣警告現正生效，今日（21日）及未來一兩日，市區料降至12度，新界會再低幾度，而北區尤低，當中打鼓嶺料低至6度｜天氣愈來愈凍，家中僅得儲「死」式電熱水爐的網民，每次「行刑」前都要好好思考、好好分配如何善用僅得5分鐘的熱水！洗得頭來又不夠水沖身，點算！有連登仔出po「夜晚9度用處死式熱水爐嘅你點渡過漫長的5分鐘」，覺得這5分鐘沖涼過程，令他「感受到呢個世界係充滿惡意，死神用佢把鐮刀寒鳩住我條頸！」



天文台料聖誕前持續寒冷 仲用儲水式？消委會20款即熱熱水爐評測

9度天氣用處死式｜跟死神搏鬥

連登網民「曾家瑩素」翻炒熱水爐潮文，表示一到冬天，在浴屋門口要先同自己打氣，要堅強，痛苦的（洗澡）時刻好快就會過去。但脫衣一刻即時就會「爆粗」……2分鐘過去，發現自己沖完身未洗頭，已經唔可以再慢慢洗頭水、護髮素，一支3合1隨隨便便的洗過就算。行列完畢穿回衣服時，想起自己冬天每天都要跟死神搏鬥，表示根本不用去深山瀑布修行，家中有個「處死式熱水爐」，你就可以開始你既修行。

網民也很認同儲水式熱水爐是「反人類」的產品，如果使用速熱款式，再加浴寶都還可以頂下去。而記者發現時間過了幾年，比較年輕的網民不知道舊款熱水爐在冬天真的只能供應幾分鐘熱水，他們看完潮文感到奇怪，表示：「儲水式係冇即熱式咁好用，但三四個字貨仔點都有啦，洗唔洗咁誇張」之後馬上有人解釋他知道，樓主並沒有誇大情況，而有些舊樓因供電問題，都無法使用即熱、大容量的電熱水爐！熱水並不是必然的，不少人是身在福中不知福😱 最後還有網民提出2揀1難題：畀一千萬你，但以後也不可以再沖熱水涼，你點揀？記者一定會選熱水涼……

點解決？了解熱水爐三大分類

本文亦提供消委會20款即熱熱水爐評測，就算無法安裝氣體式熱水爐，也可考慮換個性能好一點的電熱水爐！

01氣體恆溫式👇👇

在香港，最方便當然是用氣體恆溫式（分煤氣、石油氣兩類），氣體熱水爐的加熱速度快，而且無需儲水，即開即熱同時沒容量限制的熱水供應。消委會曾測試 20 款氣體熱水爐，當中當中11款為煤氣爐，另外9款為石油氣爐：

消委會20款氣體熱水爐評測報告



02 即熱式電熱水爐

顧名思意，就是即開即有熱水供應，使用恒溫器控制出水溫度，毋須預熱，也沒有儲水箱。相對代價是耗電量大，家中需要有三相供電才能安裝，且一定要確保有足夠水壓、水量供應方能使用。相關文章：水爐選購攻略 優缺點比較一文看清 慳電又安全你要識揀

德國寶 CEX9-R 即熱式電熱水器

03 儲水式熱水爐👇👇

可能，最終你家中也只能使用儲水式熱水爐，不過換個新一點的，水缶容量大一點的。以下也有消委會的相關評測供參考：

消委會12款電熱水爐評測報告



👇👇消委會教路 電熱水爐6大安全使用貼士👇👇

（型號及資料來自消費者委員會報告，市價於網上搜尋只供參考，非由消委會提供）