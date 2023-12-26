電熱水煲使用禁忌｜聖誕節天氣持續寒冷，天氣凍又在聖誕前後，飲一杯熱騰騰的朱古力或咖啡特別有感動。可是，低溫令電熱水煲的熱水急速降溫，可能煲完水還未用到一半又要再翻煲，但原來翻煲水有機會令食水有異味，甚至有機會致癌？又可以如何解決呢？



翻煲熱水會或致癌？

每次用電熱水煲煲水，都不一定能把熱水完全用盡，能有不少人會把剩餘的水翻煲，但這個行為會令水中的亞硝酸鹽含量增加。亞硝酸鹽會與人體內的食物或藥物中的次級胺產生化學反應，轉化成有致癌性的亞硝基化合物，有機會導致正鐵血紅蛋白症或癌症。

中國疾控中心環境所實驗人員測試發現，自來水的亞硝酸鹽含量每升有 0.007 毫克，當經過第一次煲水後，就會升到每升 0.021 毫克，翻煲 5 次後會升到 0.028 毫克，10 次後升到 0.03 毫克。換言之，每次翻煲熱水，都會令其中的亞硝酸鹽含量提升。

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飲幾多先有問題？

雖然翻煲水會增加亞硝酸鹽含量，但日常飲用上其實不用太擔心。根據生活飲用水衛生標準，亞硝煙鹽的規定含量不超過 10 毫克／公升，所以就算多次翻煲食水後，水中亞硝煙鹽的含量也對健康沒有太大影響。

翻煲水另一個問題

而多次翻煲熱水會存在另一個問題，香港城市大學生物及化學系林漢華教授表示，食水在保持高溫下，長時間和熱水煲接觸，水煲上的異味遷移到食水的問題可能會比較明顯，如銻﹑銅﹑錳﹑鐵等，因此食水或會出現「金屬」味。

消委會曾分享過 4 步清除電熱水煲的異味。當買入新電熱水煲後，可先注入清水煲滾用作清潔，之後再倒走熱水，重覆多次可去除新煲的異味。如使用後發現熱水有異味，可接生產商指引，放入經稀釋和隔渣的檸檬汁或白醋，放入電熱水煲中浸泡數小時後清洗。

當電熱水煲有水垢黏附在水煲內壁或底部時，也有機會產生異味，同樣可以使用經稀釋和隔渣的檸檬汁或白醋清洗。如多次清潔後仍有異咪，建議停用並更換電熱水煲。