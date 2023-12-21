小米電暖毯｜近日華南地區包括香港氣溫急降，不少地區的氣溫都掉到個位數，晚上如沒有足夠的保暖／加溫設備，未來半個月相信都頗難入眠。而小米方面於中國內地宣布推出的電暖毯新品、米家智能電暖毯，或者可以趕及在嚴寒的新年時份帶來溫暖。



米家智能電暖毯上架：加厚設計、多重防護

電暖毯近年已非甚麼新科技，更被不少家庭視為過冬必備的保暖神器，不過由於使用電阻加熱原理，與電暖毯相關的家居意外近年都不在少數。不過小米今次推出的米家智能電暖毯，就標榜在加熱快速之餘加入大量保護措施，以確保用戶的使用安全。

據小米在其眾籌平台「小米有品」上的資料介紹，米家智能電暖毯採用 610g 高克重加厚毯體，配備功率為 140W 的雙螺旋加熱線，內置過溫 / 短路 / 過載 / 過流 / 雷擊 / 低溫燙傷 / 童鎖保護，另外可以整張放入洗衣機進行清洗（官方建議不超過 5 次）。

手機遙控、雙區獨立溫控

既然被冠以「智能」稱號，米家智能電暖毯的功能當然就不止得加熱這一項，小米同時為它加入大量智能功能，可以與米家 App 連動，除了以手機設定，又可以利用中國內地市場的小愛人工智能進行語音設定。

米家智能電暖毯可以利用手機進行預約開啟、定時關閉等設定（圖 小米）

小米米家智能電暖毯支援 6 檔溫度調節，且加入了雙區獨立溫控功能，一張床上的左右區域可以因應需要而設定不同的加溫輸出，讓睡在不同位置的二人體驗到自己最適合的溫度。在供用戶保暖之外此外，這款電熱毯更提供了一鍵除蟎 / 烘被模式，有需要時可以用以清潔床鋪衛生，一物二用。

米家智能電暖毯加入了雙區獨立溫控功能（圖 小米）

米家智能電暖毯由即日起小米的眾籌平台「小米有品」開始接受預訂，由於眾籌名額已經瞬間達標，米家智能電暖毯將會在 12 月 27 日起出貨，眾籌優惠價僅為 189人民幣，即約＄205 港幣就有交易，性價比一如小米其他家電產品；

然而香港用戶未能直接購買，有需要的話就需要採用集運方式、提供一個中國內地地址收貨後再轉運到香港。

消委會電暖毯使用貼士

縱使米家智能電暖毯標榜加入多重安全防護，電暖毯產品先天就有一定的危險性，若然使用不當，輕則燙傷收場，重則引起火警，實在不可以掉以輕心，尤其當電暖毯只能以水貨渠道入手中國版本，入手前就要將相關的安全因素納入考慮了。

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