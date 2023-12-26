iPhone電量延長6招｜背景App重新整理必閂 Apple前員工教最佳設定

iPhone電量延長6招｜有沒有人明明 iPhone 已經沒用來玩手遊、睇片，可是電池續航力卻每況越下。Apple 一名前員工 Tyler Morgan，就在 TikTok 發布影片，教用家 6 個方法，延長 iPhone 電池的續航力。



擁有 94.8 萬粉絲的 Tyler Morgan，在 TikTok 自稱是 Apple 前員工，並經常拍片分享 iPhone 使用的心得。最近分享讓 iPhone 電池更長壽的 6 個方法：

1）把 iPhone 電量維持在 20～80%

Tyler Morgan 指出，盡量不應把 iPhone 電量充至 100%。可以在 iOS 17 中，在 iPhone 設定 80% 充電上限，每次充電到 80% 就會停止，特別是會在一整晚充電的用家，以防電池過度充電或過度放電。

hashTECH 記者實測開啟 80% 充電上限，iPhone 15 Pro 使用快到 3 個月時間，竟發現電池健康度仍是 100%，可見該功能對延長電池續航力有一定幫助。

2）最佳化電池充電

如使用 iPhone 15 以外的款式，也能使用「最佳化電池充電」功能，iPhone 會延遲充電超過 80% 的時間。iPhone 的機器學習技術來瞭解日常充電習慣，根據用家的充電習慣判斷即將長時間連接充電器時，「最佳化電池充電」才會啟動。減少 iPhone 處於完全充電的時間來減少電池的耗損，並提升使用壽命，亦能確保用家拔除充電器時會在滿電狀態。

3）關閉「背景 App 重新整理」

如發現 iPhone 明明沒有運作什麼 App，但電量仍下跌得很快，可能是太多 App 在背景重新整理。可以進入「設定」>「一般」>「背景App重新整理」，把一些不重要的 App，關閉允許在背景更新內容，協助保存電池使用時間。

4）關閉定位服務

除了地圖 App、Google Map外，iPhone 有很多 App 會使用定位服務。可以在「設定」>「私隱與保安」>「定位服務」中，把一些少用的 App 關閉其定位功能，或設定只限在使用時定位。

5）關閉「嘿Siri 」

如用家不太常用 Siri 的話，關閉聆聽「嘿Siri」的功能，也能減少電量的消耗。

6）減少動態效果

一些動態效果會增加電量消耗，如「天氣」背景，鎖定畫面和主頁背景，會隨天氣改變而作出相對應的變化，如下雨、雷暴、日出日落等。可以在「設定」>「輔助使用」>「動態效果」中，打開「減少動態效果」以節省電池消耗。

資料來源：TikTok@Tyler Morgan