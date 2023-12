2023年十大爛Game排行榜外國評分網站公開|挑戰玩家精神力極限|一般而言打機都是想找評價好、製作出色或是適合自己口味的遊戲來玩,但是也有不少人喜歡反其道而行,專門找一些爛Game、糞Game來玩,從中也能找到樂趣。最近外國就有評分網站公開2023年十大爛Game排行榜,如果你也是這類專門踩地雷喜歡中伏感覺的「抖M」就要跟著列表玩一次了。



外國評分網站公開2023年十大爛Game排行榜

外國主流評分統計網站「Metacritic」最近公開了2023年度十大爛Game排行榜(The Worst Videogames of 2023)。這個排行榜也是有經過篩選的,評分數量太少的遊戲並沒有包括在內,要進入排行榜最少要有7個專業評論才會收進此排行榜中;畢竟就算是爛遊戲,也需要主流到能進入媒體或評論家的視野才有討論價值,如果遊戲爛得根本不能玩又或是無人在乎的邊緣作品,排來也沒什麼意思了。

外國評分網站2023年十大爛Game排行榜:



第10位 夜行神龍高清版 Gargoyles Remastered 49分

第9位 LOOP8 降神 Loop8: Summer of Gods 49分

第8位 舍伍德俠盜團 Gangs of Sherwood 48分

第7位 地獄男爵:懷爾德之網 Hellboy Web of Wyrd 47分

第6位 法外梟雄:滾石城 Crime Boss: Rockay City 43分

第5位 遺言:高人之序 Testament: The Order of High-Human 41分

第4位 量子誤差 Quantum Error 40分

第3位 灰谷事件 Greyhill Incident 38分

第2位 閃回2 Flashback 2 35分

第1位 魔戒:咕嚕 The Lord of the Rings: Gollum 34分



《魔戒:咕嚕》穩坐2023年爛Game之霸

相信榜單上的遊戲不少人連名字都沒聽過,唯有是榜首的《魔戒:咕嚕》只要是有打機的人大概都會聽說過,爛的程度震驚整個遊戲界;對於遊戲玩法在多份評論中都出現「單調乏味」、「沉悶」等的字眼,同時遊戲畫質也粗糙,更致命的是還有大量令遊戲崩潰或無法進行的bug。可以說本作就是「爛Game大禮包」,所有在其他爛Game會見到的元素集於一秒。

《魔戒:咕嚕》

不過爛遊戲也有爛遊戲的玩法,就是以見証實物的心態去體驗一下到底實際有多爛;又或是可作為懲罰遊戲或是個人挑戰,將《魔戒:咕嚕》打到爆機,當作是一場精神修煉,也是這些遊戲的一個用途。

另外是被稱為遊戲界一大騙案、遊戲上架4日後開發團隊馬上解散的《The Day Before》浩劫前夕也不在榜上;不過這款遊戲在爛之外感覺更像是一場騙局,可能是因此才沒進入爛Game榜吧。