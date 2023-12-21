Carousell騙案｜聖誕節還有數日就到，去參加聖誕派對，還是與伴侶浪漫慶祝聖誕，都離不開要買禮物。如果你正打算網購聖誕禮物的話，就要小心中伏。近日，警方「守網者」公布，僅僅在過去一星期，Carousell 上的網購騙案舉報就超過 40 宗，騙款金額更是超乎想像。



演唱會門票、限量版波鞋、海外訂購的貨品等，都有機會要在網購平台才找到，但這些平台卻充斥著很多不法之徒。「守網者」指出，在過去一星期，Carousell 上的網購騙案舉報就超過 40 宗，騙款數字更高達 106 萬。

「守網者」提題，一些不太熟悉使用 Carousell 的用家，會以為用戶顯示「已驗證」等於有官方安全認證，但這其實只是官方已經驗證該用戶的電郵地址、電話號碼或已連結 Facebook 帳戶，與這些用戶交易時仍要留神。

網購雖然主打方便，但在沒有交易保障的拍賣平台網購時，最好是當面交收（面交），避免支付訂金，甚至先支付後取貨的交易方式。交易前，亦要留意該賣家的評論，看看之前的交易情況，作為對該賣家的可信度參考。

守網者分享，在付款前可以先到「防騙視伏器」，輸入賣家店名、網址、電話，評估風險。

另外，也可以利用「防騙視伏器」／「防騙視伏器 App」，輸入用戶名稱、銀行戶口號碼、轉數快識別代號、電話等，幫助分析安全風險。而最安全的方法，當然是透過官方渠道或認可分銷商購買產品。

現時，轉數快也推出了「高危警示」，在過數時如收款人的收款資料與詐騙有關，並在「防騙視伏器」內標籤為「高危有伏」，轉帳的確認頁面就會彈出高危警示，提題用家收款人存在一定的交易風險，看到後就應停止過數。

資料來源：守網者