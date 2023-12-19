ASUS ROG Ally升級高速2TB SSD教學｜最近ASUS力推最新手提電腦遊戲機ROG Ally，無論官方網店或第三方店鋪都大減價，四千餘元就可以買到一台電競級手提電腦遊戲機，真的非常抵買。不過機內只有512GB容量，總需要升級SSD容量才夠玩吧。今次就示範如何更換更高速、2TB SSD，只需要幾步便可以完成，十分簡單！



更換ASUS ROG Ally主機並沒有任何封條，只是更換SSD並不會void保養，但如果在更換時發生任何意外而令主機損壞，保養就一定不會包，因此大家更換SSD時一定要小心。

今次更換更高速的WD_BLACK SN770M NVMe SSD（林勇 攝）

所需工具：



1. 2TB SSD M.2 2230 （今次以WD_BLACK SN770M NVMe SSD作實試更換）

2. 小十字螺絲批

跟機只有512GB 容量，放多幾隻game就沒有位了。

今次所需要的工具並不多，亦不需要如Steam Deck時的USB Drive，全程只需要連線上網以雲端下載系統回復便可，十分方便。另外，最好先將ASUS ROG Ally系統更新至最新版本，升級時會更為暢順。

更換SSD 圖文教學👇👇



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第1步 拆機

合共6口螺絲，先將它們鬆開。一定要找合適大小的螺絲批，要不然有機會扭蝕。而下方中間的螺絲是不能完全脫出，扭鬆後扣在機殼上便可。然後再利用硬膠卡由旁邊慢慢啪開，小心打開機殼便可。

第2步 拆出SSD

先拔起中央的電池連接線，確定斷電後，便可以輕輕掀起中央上方的黑色薄紙，便可以見到左方有一片原裝的512GB SSD。先將螺絲扭開，慢慢將卡拔起。

第3步 更換SSD

換上WD_BLACK SN770M NVMe SSD後，再將螺絲上回原位，不過不需要扭得太實。然後便可以將外殼裝回上去。

第4步 回復系統

裝回主機殼後，插上電源後，同時按下Volume －以及Power鍵，著機後便可以放手。等待幾十秒後，便會進入BIOS回復模式中。在內選擇BIOS程式－進階模式，內的「進階」＞「華碩雲端還原」。然後便可以開始利用上網雲端還原主機系統，過程中需要用家輸入Wi-Fi網絡及密碼，以及繼續點按下一步等（當中還會問用家是否需要還原backup，如果是新機便不需要理會略過），只需要跟著系統安裝便可，它會自動下載安裝、以及自動reboot主機。整個過程大約需要2個小時，插著電源由得它自動安裝便可。

完成安裝後，便會好像新機般重新設定便可，可以看到SSD已經升級至1.81TB，可以安心地安裝大量遊戲。

新舊SSD速度比較



利用軟件實測舊SSD以及新WD_BLACK SN770M NVMe SSD的讀寫速度，雖然原裝的都已經算不錯，大約有讀取4305MB/s速度、編寫1811MB/s速度；而新WD_BLACK SN770M NVMe SSD更有高達讀取5252MB/s速度、編寫4789MB/s速度，在打機、安裝軟件遊戲，甚至用來工作等，都比原裝的SSD更為快速。

十分簡單地便可以為ASUS ROG Ally升級至2TB SSD。

同場加映：更換SSD 教學👇👇



參考更詳盡教程 👉 Steam Deck升級SSD教學｜800蚊簡易64GB升1TB！簡單5步完成安裝

第1步 拆機

合共8口螺絲，先將它們鬆開。一定要找合適大小的螺絲批，要不然有機會扭蝕。另外留意左右2邊的螺絲較長，不要放錯。

第2步 拆出SSD

利用手指甲於機上的LR鍵空隙位拆開主機底殼，要大力少少才可拆得開。拆開後便可以看到整個Steam Deck的內部，目標要拆開左方的鐵片。將3個位的螺絲扭開。拎開鐵片後，將連接電池的插口鬆開，因為如仍通電時更換SSD，有機會弄燒機，一定要小心。將下方的SSD的扭絲扭開，便可以將卡掀起拔起。

第3步 更換SSD

將原廠的SSD金屬外套慢慢拎出，這是為了SSD散熱以及絕緣之用，十分重要。將金屬套套入新的1TB SSD，因為1TB SSD會較厚，需要小心慢慢才可套入。

第4步 還原機殼

完成後便可以將SSD插回原處，扭上螺絲。記得將電源插頭插回原位。將鐵片遠原及螺絲扭上以及將背殼扭回螺絲還原。

第5步 回復系統

將之前準備好的USB手指，插在機上。同時按下右方的POWER鍵及左方的「－」鍵，等一聲響起後，先放開POWER鍵，之後才放手「－」鍵。等幾分鐘便會進入boot機畫面，因為偵測到USB，選擇由USB來boot機。再等多一會，進入主畫面中，點按「Reimage Steam Deck」。運行一會後，再選擇「Proceed」繼續。之後會自動不斷運行回復系統，大約要等十多分鐘，同時會下載更新系統。

整個回復及更新過程大約要20－30分鐘，之後便可以在系統「儲存空間」看到已升級上1TB容量。

