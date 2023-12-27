手機怕冷｜在現世代旅遊的過程中，智能手機是我們不可或缺的夥伴，無論是導航、拍照還是緊急聯絡，都離不開它。然而，極端的氣候條件，尤其是低溫環境，可能會對手機的電池壽命造成重大影響，在外遊前必須要留意。



遊客到訪哈爾濱、手機掉電 60％

最近冰雕藝術節在中國哈爾濱揭幕，吸引了許多南方遊客前往這片冰天雪地欣賞壯觀的冰雕。然而，一些南方遊客還遇到了手機電量驟降的問題，使他們苦惱不堪。

年頭年尾，有不少港人都會外遊，感受一下香港沒有的下雪氣侯，但要留意一下手機是否可以正常操作（網上圖片）

日前一段影片在內地網路流傳，片中一位 iPhone 用戶反映，他的手機電量在他到達哈爾濱後就突然急跌，轉瞬間就掉到剩下 40%，生怕手機出現故障的他於是請教了當地的手機維修店。維修店店主表示這在北方天氣寒冷的情況下非常正常，店主還補充說，前些日子氣溫還在零下 20 多度，有些手機甚至會直接黑屏。

其實，這種電量驟降的現象是由於鋰電池的特性所決定，並不代表手機品質存在問題。鋰電池的放電原理是鋰離子從負極釋放，再通過電解質溶液嵌入正極，從而產生電流。在低溫環境下，電解質溶液的黏度上升，鋰離子移動受阻，活性下降，導致電阻增加，電池壽命縮短。這就造成手機更快耗電的現象。

維修店主建議 2 大貼士為手機保溫

由於手機在極寒天氣下掉電嚴重乃是正常的物理現象，用戶如要避免同類型的情況發生，手機維修店店主就給出了 2 個十分實用的維護手機電池建議。👇

1. 在寒冷地區經常可以買到暖手／暖身用的發熱暖貼，將其貼於手機背面，即可以為手機保持適當的操作溫度；

即棄暖包在寒冷的旅遊景點基本上隨處可見。（《灰姑娘與四騎士》劇照）

2. 手機不要放在褲袋里,而要盡量放在更能隔熱保溫的胸前內袋位置，這樣就可以避免手機因為失溫而電量大幅度下降或黑屏的情況發生。

除了以上兩點之外，在外遊時當然最好帶備多一枚的行動電源（港人俗稱的「尿袋」／內地稱「充電寶」），以備不時之需，然而仍需要留意的，是這類型的行動電源一樣會因為低溫而影響輸出效率，在使用時都需要注意保暖。