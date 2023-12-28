用雜牌USB-C線充電線．過熱燒熔iPhone 15 Pro Max充電頭｜iPhone 15 系列改用 USB-C 後，快速充電效能有所提升。由於 USB-C 的泛用性比較高，很多用家都可能不局限使用 Apple 原廠，或 MFi 認證的充電線。最近，Reddit 有一名網民就因使用不知名的充電線，令 iPhone 15 Pro Max 充電頭燒熔。



Reddit 中有一名用戶（NoisilyMarvellous）分享iPhone 15 Pro Max 充電時發生的悲劇，指 iPhone 15 Pro Max 在日常充電時都有一點發熱問題，可是用了約一個月後，整晚充電後變得非常熱燙，甚至令他手指被燙傷。

圖片來源：Reddit@NoisilyMarvellous

最嚴重的是，NoisilyMarvellous 移除充電線後，發現充電線已經燒焦黑且斷開，只留下 USB-C 的金屬連頭仍插在 iPhone 的充電口；細心一看原來連 iPhone 15 Pro Max 機身也有燒焦痕跡。由於該 iPhone 已開啟最佳化充電功能，在正常情況下，就算整晚充電，充電到 80% 就會減慢速度以保護電池，未至於會有嚴重過熱情況。

+ 23

快充火牛需配合相應USB-C充電線

網民認為燒熔的原因，應該與充電線有關。有網民發現其使用的 USB-C 充電線，可能不是原廠或通過 MFI 認證，而是 Amazon 的通用便宜 USB-C 充電線。有網民指出，這類充電線只支援 15W，如配合 30W 充電器使用的話，就有機會令充電線過熱。

+ 20

因此，就算市面上有林林種種、不同價錢的USB-C 充電線，iPhone 15用戶想安全的話，還是應選擇「MFi」（Made For iPhone）或 Apple 原廠充電設備，品質控制上有較大的保障，就算出現問題也較易追究或保養。

資料來源：Reddit@NoisilyMarvellous