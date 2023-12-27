實體西瓜卡Suica無預警重售、6個地點開賣｜早前因晶片短缺，JR 東日本停售實體 Suica（西瓜卡），拍賣平台更炒到 $130～$260。雖然可以購買短期的 Welcome Suica 和在手機申請虛擬 Suica 卡，但仍有不少人喜歡做用實體卡，或買定一張旁身，方法給長輩使用。但原來，JR 東日本無預警重新開售 Suica 卡，不過只有在限定地區購買，以及有購買限制。



本來在日本 JR 東日本官網首頁，公告標示 Suica 停售，而且未知再次發售時間。可是，現時再到JR 東日本官網查看，竟無預警發布新的公告，指由 12 月 11 日起，可以到 JR 東日本旅行服務中心購買 Suica 卡。

拍賣平台以炒價賣實體 Suica 卡

購買地點、限制

重新銷售的 Suica 卡，只能在 JR 東日本旅行服務中心的限定地區購買，包括：東京、品川、澀谷、新宿、池袋或上野 JR 站。同時，由 12 月 18 日起，Welcome Suica 只能在東京單軌電車羽田機場線，羽田機場第 3 航站購買，成田機場不再出售 IC 卡，每人只能限量買一張 Welcome Suica 和 Suica。

有一點需要留意，官網亦提到 Welcome Suica 和 Suica 可能已售完，估計供應仍不穩定，不要以為在銷量點一定能夠買到。

iPhone 加入 Suica 卡

為免來到東京才發現買不到實體 Suica，最方便、靈活的方法當然直接把 Suica 加入手機錢包。iPhone 可直接在 Apple Wallet 新增 Suica 卡，就算手上沒有實體卡也能新增。只要在手機透過信用卡增值即可，亦能隨時查看餘額。

iPhone 加入 Suica 卡方法👇👇