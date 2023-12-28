過去的 4 日假期累計 156 萬港人出境，當中出發到日本的應該也為數不少，關西機場亦經常有大排長龍入境的新聞出現。日本終於都簡化入境審查步驟，Visit Japan Web 的 QR code 驗證將更方便快捷。



日本入境／報關手續二合一｜電子申報更容易

根據 NHK 的報道指出，日本政府決定由 2024 年 1 月起，將簡化遊客入境日本的檢查手續。現時入境日本需要先使用 Visit Japan Web，申請入境審查和海關申報兩個 QR Code，再在兩個不同的系統中完成審查，亦因審查程序繁複，才令入境的時間冗長。

新程序羽田率先試行

當簡化入境手續後，QR Code 只要在入境審查時出示即可，在海關申報時只需進行人臉識別即能通過，無需再出示 Visit Japan Web 內的 QR Code。簡化入境手續將在東京羽田機場率先試行，再普及至日本其他機場。

Visit Japan Web使用教學



由於簡化程序尚未實行，首次使用Visit Japan Web的讀者，建議先參看以下圖卡教學。另外說點經驗談，建議成年旅客各人分別做登記，不要由一個代表處理全部同行者，這樣會加快關員處理時間：

+ 4

離線使用Visit Japan Web



如在不連接網絡的情況下，就不能登入、註冊帳號、連動 VISA等。因此，記得仍有網絡的情況下，就先登入 Visit Japan Web 帳號，之後就能在離線下繼續打開 QR Code，完成入境手續。

+ 3

資料來源：NHK