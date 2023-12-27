iPhone擋子彈｜iPhone 耐用、方便、連接性高，而且保值，因此受到很多用家青睞，現在可能又再多一個理由使用 iPhone。近日在以巴衝突的戰場上，有一名以色列士兵不憤中槍，但竟用一部 iPhone 成功擋下致命子彈，而且已不是第一次。



X 帳戶 @LivingLchaim 分享，一名以色列士兵在戰場上，被敵軍槍擊心臟位置，有幸當時把 iPhone 放在胸口袋內，沒想到竟成為保命符。在影片中可見，成功擋子彈的手機屬 iPhone X，子彈打在螢幕中右位置，明顯留下子彈洞，更把手機安置在一個底座上以記念成功保命的時刻。

以色列總理 Benjamin Netanyahu 到醫院慰問傷兵，並表示會贈送醫院內，所有傷兵一人一部全新 iPhone 15 和 iPad。別以為 Nokia 3310 才是最硬的手機，iPhone 已經出現過幾次擋下子彈的案例。

Twitter截圖

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上年俄烏戰爭中，一名烏克蘭士兵腹部中槍，幸好在腹部口袋中放了一部 iPhone 13 Pro，成功擋住致命的子彈。該名士兵脫下戰術背心，發現有一道明顯的彈痕，幸好子彈沒有穿過 iPhone 機身。早在 2015 年，亦有一名 24 歲模特兒遭歹徒打劫開搶，也是依賴 iPhone 擋下子彈保命。多次的案例出現後，iPhone 會不會成為新一代的最硬手機呢。

資料來源：X@LivingLchaim