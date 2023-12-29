網民試伏網購Sony耳機｜Facebook Marketplace、Carousell 上，時常出現一些聲稱是某大品牌的耳機，卻以清貨大減價出售，如 AirPods Pro、Sony WH-1000XM 降噪耳機，由過千元一口氣減到數百元即可，而且沒有貨量限制。明眼人亦知道這是假貨，可是仍有不少人中伏。近日連登更有網民開 Post，「明知山有虎，偏向虎山行」，用 $399 網購疑似 Sony WH-1000XM5 耳機。



連登有網民開 Post 分享，在網上找到一個聲稱是「永安百貨冬季超值大減價」，只要 $399 就能買到 Sony WH-1000XM5 無線降噪耳機，更指出是「原廠公司貨」，可享有「原廠保固」。網民就算知道是假貨，但好奇心驅使下仍決定落單，更只要兩日就由順豐送到。

很多網民留言表示期待將會收到什麼，亦有人分享在淘寶上的「Sony WH-1000XM5」，只要約 29～85 人民幣，認為樓主用 $399 買到的應該是這些廉價的山寨產品。亦有網民表示，$399 包順豐運費，而且真的有出貨，已不算太黑心。

（圖片來源：LIHKG）

（圖片來源：LIHKG）

結果樓主收到耳機時，送貨的順豐員工看到是「貨到付款」，即變成神隊友提醒：「喺度拆完唔啱可以直接退」。樓主拆盒後發現，耳機的重量出奇輕身，質地有如玩具般，因此表示退貨。雖然沒有試到山寨耳機的音質，但從相片中亦能一眼看出耳機用料非常劣質，說明書使用簡體字撰寫，配對教學極簡陋。

網購方便，但更要慎選有信譽的平店，如產品的價格折扣太誇張，而且在拍賣平店或不知名網站出售，就要再三思會否中伏買到山寨貨。

資料來源：LIHKG