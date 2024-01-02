2023 最不耐用手機｜踏入 2024 新一年，或者有不少人想趁著年頭年尾減價活動時購買一部新手機以預備新一年的來臨，然而哪一部手機是「伏機」、必須要避開？我們不妨從 YouTuber 的 2023 耐用手機評選中找找靈感。



2023 年最不耐用手機：Google Fold

知名 YouTube 頻道《JerryRigEverything》日常會為不同的手機進行殘酷測試，而在每年的年終，就會集合所有手機作一個終極評級，選出一年中「最耐用／最不耐用」以及「最易修理／最難修理」的手機品項；而在今年度，Google 年中推出的自家摺機 Pixel Fold 就被評為最不耐用的機種。

JerryRigEverything 在影片中提到，Google Pixel Fold 在設計上存在缺陷，在打開時不會像他廠的摺機般、在兩半手機之間完全密合，反而會繼續留有一段空隙，而這少少的空隙讓用戶有可能誤將手機摺向錯的方向，在一瞬間導致屏幕損壞。

Google Pixel Fold 可謂是 2023 年摺機的最差示範，然而並非所有摺機都一如用戶印象般容易損壞，Samsung 在下半年推出市場的 Galaxy Z Flip 5 就獲得了不俗的評價，其機身用料、強度甚至令其得以撐過 JerryRigEverything 的屈曲測試，故又獲得了此 YouTube 頻道「2023 年整體最佳摺機」的獎項。

最難修理手機：ASUS ROG Phone 7 Ultimate

除了耐用度之外，會影響到一部手機的壽命的，還有它在出故障時是否可以修理好，JerryRigEverything 亦有在這方面選出「最易修理／最難修理」的手機。而在 2023 年，最難修理的就是 ASUS 出品的 ROG Phone 7 Ultimate，其內構異常複雜，由3塊主機板、2枚電池組成,配線如同雜草叢生，各組件需要透過奇特的支架連結在一起，拆解及組裝難度都極高。

然而在難以修理的背後，JerryRigEverything 又高度讚揚 ROG Phone 7 Ultimate 的創新性，認為 ASUS 為其加入的活動式散熱系統很有型、且有一定的實際效用。

而在最易修理的手機方面， JerryRigEverything 就選擇了不用任何螺絲批／熱風槍就可以完美拆解、而且採用模組化零件設計，兼有 5 年保用期的 FairPhone 5，可惜此機暫時仍未會付運至香港（而且售價也偏貴）。