ASUS ROG Phone 7 系列發布｜幾年前，手機遊戲帶起一股電競熱潮，多間手機廠商亦乘勢推出手機遊戲專用的電競手機應市，然而來到 2023 年，手機遊戲業界青黃不接，連帶電競手機市場都逐漸縮小，好幾個品牌都退出市場，唯獨在開創「電競手機」此一類別的品牌 ASUS 仍然在席，更在 4 月 13 日就發布了其遊戲專用手機最新作 ROG Phone 7 系列。



《香港01》科技玩物記者早在 ASUS ROG Phone 7 系列發布前，就率先借得實機進行短暫試玩，以下就為大家帶來試用後感。

ASUS ROG Phone 7系列型號更簡約、小升級為主

可能見到遊戲手機市場的需求與競爭都轉趨疲弱，今次 ASUS 的 ROG Phone 7 明顯轉走安全路線，在技術方面基本上就繼承了上年度的 ROG Phone 6 以及 ROG Phone 6D 系列，以 2023 年最強的 Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 處理晶片為核心，改一改外型、又刪走過度繁瑣的型號。

不論是 ROG Phone 7 抑或 Phone 7 Ultimate，屏幕皆為 6.78” 、2448x1080 AMOLED 屏幕，單看機面不會看出分別來（蔡浩騰 攝）

今年只會推出 ROG Phone 7 以及 ROG Phone 7 Ultimate，中間的 Pro 型號不見了，而且基本版 ROG Phone 7 與 Ultimate 版本的分別，主要就只在外型、散熱機能之上，連記憶體規格都大致相同，兩者的遊戲體驗相差不遠。

ASUS ROG Phone 7

黑白色的ROG Phone 7機背，除了有「Slash」兩段設計，亦加入不同的紋理（蔡浩騰 攝）

在過去兩代逐漸刪走多餘的線條後，今代 ROG Phone 7 繼續走相對簡約的路線，設計方面採用與筆電產品線同樣的「Slash」概念，機背分開兩段顏色再加上 RGB 的呼吸燈「敗家之眼」，更簡約的外型，明顯令用家可以更輕易地將 ROG Phone 7 作為普通「手機」作日常使用，而非遊戲時方拿出來的「遊戲機」。

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ASUS ROG Phone 7 Ultimate

ROG Phone 7 Ultimate 外觀上最特別之處就是比 ROG Phone 7 多出了一個副屏幕（蔡浩騰 攝）

作為 ROG Phone 系列中的「頂配版」，ROG Phone 7 Ultimate 除了比 ROG Phone 7 多出了一個副屏幕，最重要是從上年的 ROG Phone 6D 上繼承了可以活動的散熱閥門，當接上 Aeroactive Cooler 7 風扇時會自動打開，從而導出積存在手機內的熱量。

Aeroactive Cooler 7 風扇可以當低音喇叭？

Aeroactive Cooler 7 只會隨 ROG Phone 7 Ultimate 附送，而基本版 ROG Phone 7 就需要另購（蔡浩騰 攝）

Aeroactive Cooler 7 可以支援整個 ROG Phone 7 系列，但就只會隨 ROG Phone 7 Ultimate 附送，除了上代都有的 4 個降溫檔位模式及提供多 4 個實體按鍵之外，今代的 Aeroactive Cooler 7 又自帶支架，同時內置了一個磁力線性低音喇叭，提供 2.1 聲道的低音輸出，換言之此配件不單可以當成降溫利器，更可以提升遊戲／娛樂時的聲音體驗。

ROG Phone 7 系列打機實試

會考慮購買 ROG Phone 7 的用家，當然是會對遊戲有需求的，故我們亦實試了在 ROG Phone 7 Ultimate 上進行遊戲。我們在 ROG Phone 7 Ultimate 打開最高效能的「X Mode」，並分別以最高畫面配置遊玩了《PUBG Mobile》以及《原神》，兩者基本上都可以一直保持在 60fps 的高幀格配置遊玩。

在最高畫面配置下，《PUBG Mobile》可以全速 60fps 運行

不過值得留意的，是如果不接上 Aeroactive Cooler 7當以高規格遊玩時，ROG Phone 7 Ultimate 的機身溫度會徐徐上升，在遊玩《PUBG Mobile》時，機內溫度一度上升至 42°C 水平；但在插上Aeroactive Cooler 7 後，機身溫度就逐漸下降，並可以穩定在 39°C。

而同樣的升溫情況在《原神》上亦有出現，不過靠著Aeroactive Cooler 7，機身溫度可以控制在 32°C 水平。

香港市場即將有售

今年度的 ASUS ROG Phone 7 對比上兩年都提早發布，當然亦會將上市時間推前。據 ASUS 香港官方的消息指，ROG Phone 7 系列將會在 4 月 28 日時在香港正式發布，同時間亦將會正式開賣，屆時將會有更多價格資訊及早鳥訂購優惠，如果有興趣的 ROG Phone Fans 可以密切留意我們的更新。