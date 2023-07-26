Samsung Unpacked － Galaxy Z Fold5／Flip5 發布會現場直擊｜摺疊型智能手機的競爭來到在今年進入白熱化階段，但凡有一定技術能力的廠商都會推出摺機，作為這方面先驅的 Samsung 當然在今日亦在南韓首爾舉行了 2023 年度第二場 Unpacked 大型發布活動，主角當然就是 Galaxy Z Fold5、Flip 5 兩部摺機！



Samsung Unpacked 現場直擊

在 Samsung Unpacked 會場內外經常出現的「언팩」，以韓文的發音與「Unpack」相近，亦帶有「拆封」的意思（林勇 攝）

有別於過去多年取地歐洲、美國進行發布會，今年度第二場的 Samusung Unpacked 發布會就回到 Samusung 自己的大本營 － 南韓舉行，難得在「主場」作賽，Samsung 方面亦相當隆重其事，除了對各地傳媒廣發邀請，在會場內外都有造勢裝飾，而今次在不同地方經常出現的「언팩」，以韓文的發音與「Unpack」相近，亦帶有「拆封」的意思，頗有心思。

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除 Galaxy Z Fold5、Flip 5 兩部摺機之外，Samsung 其他招牌產品線在今次的 Unpacked 發布會都有新品登場，以下就為大家整理了 Samsung 新作懶人包，讓各位在 5 分鐘內即時掌握 Samsung 今次發布的 4 大新品重點。👇👇👇

今代可以影星？Samsung Galaxy Z Fold5

過去幾代的 Samsung Galaxy Z 系列摺機、即 Z Fold 以及 Z Flip，在今日的發布會當中都有更新，我們首先就來講講更新力度比較細小的 Galaxy Z Fold5。今次的 Samsung Galaxy Z Fold5 依然採用左右打開的設計，機身較上代窄、短、薄，摺合後只厚 13.4mm，比上一代薄 2.4mm。

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Samsung Galaxy Z Fold5但內外屏幕的尺寸與上代基本一樣，材質同樣是 Dynamic AMOLED 2X，亮度亦提升到最高 1750nit。不過今代 Galaxy Z Fold5 的重點明顯放在新式的「雙軌結構鉸鏈 Flex Hinge」、摺合後屏幕呈水滴形狀，據說可以減少屏幕的「摺痕」現象，同時摺合後可以做到零空隙，明顯就是針對過往幾代被人詬病的缺點針對改善，只不過坊間曾傳聞的更強防塵認證就缺席，使 Samsung Galaxy Z Fold5 的防水防塵認證仍與上代同為 IPX8。

官方相片中可見 Galaxy Z Fold5 的屏幕中間的確沒有了明顯的摺痕，但實際效果如果可以參考我們的實機試玩（圖 Samsung）

Samsung Galaxy Z Fold5 既然是 2023 年的旗艦機，機內配置當然是目前市場上最強、為 Samsung 機獨家配置的 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy，而且為了應對重度使用帶來的熱量，今代 Samsung 就在 Galaxy Z Fold5 中就將機內的 Vapor Chamber 散熱面積擴大了 38％。

有了更強的運算能力，Samsung Galaxy Fold5 的功能都有所補強，最為吸引的是今代增設的 Astro Photo 拍攝模式，配合 Flex Mode 半摺座枱使用，即使不用腳架，都可以拍攝高質的星空照片。

今代依然有 Galaxy Z Fold5 專用的 S Pen Fold Edition 外殼，比上一代薄 40％（圖 Samsung）

外屏變大！Samsung Galaxy Z Flip5

對比起主力改善便攜性及校鏈設計的 Z Fold5，今代 Galaxy Z Flip5 明顯進步更大。受益於與 Fold5 同樣的新式雙軌結構鉸鏈 Flex Hinge，Flip5 的機身對比上代纖薄達 2mm，同時擁有零空隙、淺摺痕的好處。

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而今代 Flip5 的最大重點改進在於位於外部的副屏幕 Flex Window，在面積上加大到 3.4 吋，是上代的 3 倍，同時因為屏幕大了，Flip5 的 Flex Window 亦支援了更多的功能，例如可以直接在屏幕之上觀看影片，或是直接喚出 QWERTY 觸控鍵盤回覆訊息等等，向下掃則可以存取快速設定。

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Flex Window 並非一個完整的系統介面，但就最多可設置 13 個不同 Widget 加入不需要打開手機都可以操作的功能，如 Direct Dial 一按即可打電話予朋友、未來還會加入 Spotify 等第三方 Apps 的支援。而上代都有的自拍功能如快速預覽，來到更大屏幕的 Flip5 之上當然繼續保留，不過拍攝硬件方面的參數對比上代就沒有明顯變化了。

Samsung Galaxy Watch6

每年必然更新的智能手錶系列 Galaxy Watch 亦連隨 Samsung Galaxy Z Fold5、Flip5 發布，今代的屏幕更大、電池更大，而且兩個型號（47mm、43mm）都採用了藍寶石錶面，功能方面，依然主打健體、睡眠監測，同時可以配合 Galaxy Z Fold5、Flip5 的 Flex Mode 以手機進行遙距座枱自拍。

可以配合 Galaxy Z Fold5、Flip5 的 Flex Mode 以手機進行遙距座枱自拍（圖 Samsung）

Samsung Galaxy Tab S9 系列三機

Samsung 旗艦平板系列 Galaxy Tab 同場發布了第九代 Galaxy Tab S9，依然是走高端路線的平板，全系列總共有三個型號，分別為：

Galaxy Tab S9（11 吋屏幕）

Galaxy Tab S9+（12.4 吋屏幕）

Galaxy Tab S9 Ultra（14.6 吋屏幕）

全系列首次採用 Samsung S23 系列上的 Dynamic AMOLED 2x 屏幕，支援 Vision Booster、HDR10+ 等高階視覺技術，亦加入了 EyeComfort 護眼模式與自動更新調整；在處理規格方面亦對標 S、Z 系列的旗艦手機，採用 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy。

今代 Galaxy Tab S9 系列、連同專用的 Galaxy Tab S Pen 全線支援 IP68 防水防塵認證，最為厲害的是可以將平板帶到水下一樣可以寫字、繪畫，平板市場暫時未有其他型號做到。

Samsung Galaxy Tab S9 及 S Pen 首次加入 IP68 防水（圖 Samsung）

來對功課！Galaxy Z Fold5／Flip5 七大事前傳聞中幾多？

Samsung Galaxy Z 系列摺機近年的兩代其實沒有太大改進，只是針對機身比例進行少修改及加入軟件功能，不過來到 2023 年、市場摺機當道，在這一塊起步更早的 Samsung 也是時侯「放大招」，據說今代 Galaxy Z Fold5、Flip5 將會是此系列歷來更新力度最強，以下就為大家整理了 7 大更新重點👇👇👇

【1】全新鉸鏈設計

網傳新的 Samsung 摺機終於採用「水滴形」摺疊鉸鏈設計（圖 Tom'Guide）

據消息指，今代 Samsung Galaxy Z Fold5、Flip5 將會首採用不少國產廠出品摺機都有用到的「水滴形」摺疊鉸鏈，此種設計最大賣點在於在讓屏幕的摺痕大大減輕，最重要是令手機摺疊起來時可以盡量減少中間縫隙的寬度，在外觀更好、機身更纖巧以外，亦可以減少外物進入引起損壞的機會。

【2】防塵性能增強

Fold4 可以做到 IPX8 防水已經是業內少有（圖 Samsung）

新的鉸鏈讓 Galaxy Z Fold5、Flip5 的密合性更強，故連帶其防水防塵規格亦會一併上升，上兩代 Galaxy Z 系列的 IPX8 來到今代將有可能提升至 IP58、亦即加入了防塵設計，有望令手機的鉸鏈摺合機制更為耐用。

【3】處理器、拍攝規格加強

既然是新一代摺機，在硬件規格上當然會採用更強的規格。Samsung Galaxy Z Fold5、Flip5 如無意外將會採用目前 Android 機中最強的 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 處理器，但會否與 Galaxy S23 系列一樣加入 Samsung 專用的「For Galaxy」加強版，就有待確定。

另外，傳聞中有指 Galaxy Z Fold 5、Flip 5 的拍攝鏡頭編列將與上代同樣，不過 Galaxy Fold 5 的主鏡頭就有望換成 Samsung 目前最高像素規格的 1.08 億像素鏡頭。

【4】更大的外屏幕（僅限 Z Flip 5）

早前已有多次流出指 Samsung Galaxy Z Flip5 將會採用「檔案夾」形狀的外屏幕（圖 Samsung）

對比起 Galaxy Z Fold5，Samsung 摺機系列中的「細機」Flip5 就有更大的改革，當中最多傳聞流出的相信就要數其外屏幕。據說今代 Z Flip5 的外屏幕面積將會大幅增加，由過往細小的副屏幕變成大達 3.26"、而且擁有更多功能的屏幕，除了用於預覽訊息、作為自拍屏幕以外，有傳用家更可以在此屏幕上觀賞影片，功能貼近市場上其他小型摺機。

【5】支援 DeX（僅限 Z Flip 5）

插上USB-C 之後即可以運用手機內的運算能力及儲存空間，一向是 Samsung DeX 功能的最大賣點（圖 Samsung）

除了擁有更大的外屏幕，一些過往只存在於 Fold 系列摺機的軟件功能據說將會下放予 Flip5 使用，當中包括一連屏幕即變個人電腦的 Samsung DeX 功能，令 Galaxy Z Flip5 將會是 Samsung 出品手機中擁有此功能的最小型手機。

【6】機身顏色

根據目前流出的資料指，Samsung Galaxy Z 系列兩部新作，在機身顏色上都會加入新的選擇，當中包括灰色、薰衣草、薄荷和米色四色，整體用色以清新為主。

【7】售價

售價方面，目前消息指出 Samsung Galaxy Z Fold5 及 Flip5 的定價將不會高於上代，即＄2999美元及＄999 美元，對於競爭日益嚴峻的摺機市場而言，這決定顯然能有助 Samsung 吸客。