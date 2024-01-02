京東香港免運費5步教學｜附自提點連結｜很多港人都會使用淘寶網購，國內另一大型網購平台京東在香港則未算太普及。其實京東上的產品不比淘寶少，而且商品和賣家的信譽更比淘寶過之而無不及。現時京東（港澳）推出買滿 88 人民幣包郵到港服務，以下分享免運費方法。



京東自營

京東與淘寶不同的地方，是京東有很多自營商店，只要看到自營的標示，就代表是京東公司在平台直播銷售自家品牌，或授權品牌的商品，可以確保商品的質量和真實性，而且售後服務也比較完善。

會提到京東自營的原因，正是與免運費有關。現時京東（港澳）的免運費服務，需要在「自營店」買滿 88 人民幣後，才享有自提免運費服務；買滿 199 人民幣則享有 3 公斤免運費送貨上門服務。免運費對像只限「自營店」的商品，而貨品種類沒限制，由日用品到大型家電都可。

5步京東網購免運費教學

+ 1

1）首先打開京東官網／下載京東手機 App，點擊註冊新會員



2）登錄完成後，點擊「帳戶設置」＞「收貨地址」



3）新增收貨地址，需要填寫香港收貨地址，並點選為「默認地址」



4）在京東上網購心水產品，但需要找「自營店」，商品上有紅色的「自營」標示



5）結算時，如未滿 199 人民幣，則要點擊「自提取件」，就能享免運費服務



京東香港各區自提點（按此進入）