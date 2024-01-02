旅行手機影相禁忌｜兩個地方IP68防水手機都會出事、隨時短路壞機｜去旅行當然要影一大堆靚相，現時手機鏡頭質素非常高，基本上用手機已能應付大量拍攝需要，甚至有人為了留倩影，連去泳池、浸溫泉都會帶手機去去影相。不要以為 IP68 防水手機（如 iPhone 15 Pro）就不怕入水，在溫泉、浴室、蒸氣房就不能貿然帶手機入內，隨時令手機損壞。



防水不防水蒸氣

很多人以為手機有 IP68 防水防塵級別，就等於可以在任何有水的地方使用。其實 IP68 的測試只是對應清水，如把手機帶入淋浴間，或在酒店、溫泉浸浴時，熱水產生的水蒸氣有機會滲入手機內部，令零件潮濕增加短路風險。

不少人會去旅行時，在溫泉或浸淋期間拍照，手機防水不能忽略（圖片來源：《自然系女子日本旅行》）

手機不應帶同浸溫泉、淋浴

另外，溫泉這類有大量熱空氣的高溫環境，有機會增加手機的機身溫度，長時間處於高溫的環境，會對手機鋰電池壽命有一定影響，如電池本身已經老化，過熱更可能會導致電池膨漲，甚至爆炸。

當在溫泉使用手機時，雙手難免會沾濕，而溫泉水含有各種礦物質，當溫泉水隨手流到手機上時，部分礦物質或會影響金屬零件，如沒有適當處理的話，或腐蝕手機零件，造成嚴重破壞。

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避免入水方法

先不講很多地方明文禁止拍照，就算去旅行時特意租賃私人風呂，或在無拍照限制的泳池，想帶手機拍攝，可以先準備一個密實袋或手機專用防水袋。當拍攝完後，就算使用了密實袋，也應該要進行乾燥處理，避免水份殘留在機內。