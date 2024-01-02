手機爆炸｜智能手機發展至今雖然擁有更大的電池，但仍然需要 1～2 日就充電一次，是故有不少用戶仍然習慣在睡前將手機充上電源然後過夜充電，然而伴隨著外地一宗意外發生，這種做法是否安全又被擺上枱面討論。



手機爆炸事故時有發生，在充電時出意外的機率不少（網上圖片）

手機放床頭突爆炸、夫婦2成皮膚燒傷

越南一對夫妻因睡覺時手機充電爆炸，不僅引發火警，自己也被燒傷近二成體表面積。事故發生在上週四（12月28日），夫妻兩人睡前如常將手機放在枕邊充電。

不料充電中的手機發生過熱現象，並突然爆炸，大火燃燒床舖，夫妻倆也遭受嚴重燒傷。苦主立刻被送往距河內西北方的富壽省一家醫院急救。

醫院表示，夫妻倆面部、手部、大腿和腿部均有燒傷痕跡，全身皮膚燒傷面積達 2 成，目前病情穩定，但康復過程漫長。就此事件，醫院方面呼籲民眾切勿在睡眠時為手機過夜充電，以避免造成類似嚴重傷害。

消委會 5 大充電器使用安全貼士

醫院方面呼籲勿充電過夜，是不少專家都有提出過的意見，然而一般的鋰電池產品，在充電安全方面仍有不少方面值得留意，消委會早前在評測 USB 充電器時亦有提及相關的安全事項👇👇👇