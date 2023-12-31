拍攝手機2023｜眨眼2023 年又到尾聲，回顧今年度的手機市場，除了效能提升之外，各廠在拍攝功能上更是出盡十二分的力量，每部旗艦都加入了獨門的秘方讓用戶拍攝靚相。要從猶如「神仙打架」的市場中找到一部自己心儀的機種，就要從多方面考慮。



2023 選購拍攝手機 5 大考慮重點

【1】感光元件

感光元件（CMOS）作為拍攝的基本，多年來眾廠對於 CMOS 都有著迫切的追求，然而在 2022 年，Sony 產出的 5000 萬像素 1” 元件 IMX989 質素已經足夠好，於主鏡頭方面彷彿為拍攝手機「封頂」，於2023年，主鏡頭最強的依然是 IMX989，見此 CMOS，拍攝表現基本沒有太大走樣。

不過在尺寸之外，像素參數仍然是另一值得參考的 CMOS 規格，例如 Samsung 在旗艦機中使用的 2 億像素 ISOCELL HP2，就可以利用 16合一的 Pixel Binning 技術大大提升拍攝時的色彩及光度表現，表現與大尺寸 CMOS 不相上下。

【2】光學長焦鏡

在 2023 年，光學變焦依然是不少廠商在手機拍攝的著眼點，但卻並不在一味追求變焦倍數，而是在不同方面提升長焦鏡的拍攝效果，例如小米、vivo 都有用到的浮動長焦，就可以讓長焦鏡頭擁有更短的對焦距離，甚至可以當成質素上佳的微距鏡頭使用。

【3】光學防手震

光學防手震、OIS 在 2023 年已非新技術，但近一兩年不同廠商為了提升手機的拍攝成能力，會選擇在多於一支鏡頭之上加入 OIS，除了最常見於主鏡頭，對於變焦倍數越來越高的光學長焦鏡頭，OIS 作為基礎的防震能力就來得更為重要。

而在鏡頭抖動本身的舊式 OIS 之上，今年更有大量廠商用的是更新一代的「Sensor Shift OIS」，透過元件本身的位移來抵消震動，操作上會有更強的穩定性。

【4】可變光圈

傳統的手機拍攝鏡頭因為尺寸關係而使用恆定光圈，但近年就出現了「可變光圈」的選項。透過光圈的大小控制，用戶可以讓手機拍攝時的進光量、散景發生變化，提升拍攝時的創作彈性。

而來到 2023 年，除了以往少量機種採用的 2 檔可變光圈之外，有廠商甚至加入多檔光圈，例如華為的 Mate 60 有 10 檔變化，在國內先行發表的 小米 Xiaomi 14 Pro 更強調有 1024 檔調節。

【5】合作廠牌

近年中國內地廠商在發展手機的拍攝能力時，都十分積極地找來不同的拍攝器材名廠為旗下手機加持，除了一些硬件的技術之外，手機廠商會為旗下拍攝手機加入合作廠商的濾鏡、水印等等，例如小米就與 Leica 合作，而vivo 及 OPPO 就分別找上了 ZEISS 與 Hasselblad 等等。

2023年拍攝旗艦 7 大精選

2023 年各手機廠商在上述幾個方面全面推進，如果各位想要買機卻不知哪一部擁有頂級規格，可以參考一下以下的精選名單，它們全部都是 2023 年內上市的旗艦機種，且每部都擁有自己的獨門秘技以提升拍攝質素👇👇👇