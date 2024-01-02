M3 MacBook Pro打機實測，3A級大作表現出眾！PC遊戲都可順暢爽玩｜早前Apple正式推出了性能大幅加強的Apple Silicon M3晶片打造的MacBook Pro，而今次Apple更強調新晶片及新macOS系統上強化了遊戲上的表現，究竟新版M3 MacBook Pro能否成為新一代的最強打機notebook呢？



今次記者就實測一台配置了Apple M3 Max晶片以及128GB Ram的MacBook Pro，實測多款3A級遊戲大作，包括《Resident Evil Village》、《Lies of P》、《Resident Evil 4》以及最新的《Stray》。另外，更利用一些方法，於MacBook上安裝了PC版Steam，試玩不少款PC遊戲，包括《Spider-man》等，實試多款遊戲打機效果，看新版MacBook Pro與一般電競Notebook性能比併。

除了Apple官方上架遊戲外，還可以利用一些方法，運行PC遊戲。

先來總結，玩了近2個月的經驗，無論工作或遊戲的表現都令記者非常驚喜，不單因為MacBook Pro的M3 Max晶片比以往強大，而且新版macOS Sonoma對多媒體的工作以及遊戲表現都得到強化。另外，因為愈來愈多3A級數大作移植至Apple App Store上外，因為macOS Sonoma新加入的Game porting toolkit，要在Mac上玩PC遊戲更加容易，效果亦比以往更為出色！

Lies of P於MacBook Pro上的表現十分出色。

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Mac App Store上已有不少為Apple Silicon優化的遊戲作品。

各款3A遊戲於MacBook Pro上的表現：

．Lies of P

解像度：3024 x 1964 ／幀率：50-60fps



今年Apple Mac平台上Game of the year的魂系玩法大作，無論在電腦及家用機上的表現十分出色，Mac上表現應該非常出色吧！記者利用MacBook最高解像度遊戲時（以default圖像設定），一般遊戲時平均至少有60-80fps，就算在比較複雜背景及多敵人的版圖中（如下雨時大量敵人圍攻時），亦至少有55fps左右的表現，表現令人驚喜。

平均至少都有50-60fps幀率，非常流暢。

．Resident Evil Village

解像度：3024 x 1964 ／幀率：50-60fps



去年在iOS上推出，以Apple Silicon作架構移植的大作《Resident Evil Village》今年於macOS平台上登場，表現當然相當出色。將解像度調至最高3024 x 1964 以及default的圖像設定後，一般場景都可以有60-80fps，就算多敵人及雪地場景時，至少都可以保持50-60fps，玩起上來都非常爽快。

Resident Evil Village

．Resident Evill 4

解像度：3024 x 1964 ／幀率：90-100fps



已推出一段時間的《Resident Evil 4》，早前看到國內有網民指遊戲並沒有為Apple Silicon特別優化，因此效果十分差，不能調校解像度之餘，玩上來又不暢順。可是記者下載遊戲試玩後，卻完全沒有這些問題，甚至效果比《Resident Evil Village》更為出色，尤其是調校至最高解像度後（可以自由設定），仍可以穩定地以90-100fps幀率進行遊戲，比想像中還要出色。

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Resident Evil 4表現比想像中更為出色。

．Stray

解像度：1512 x 945 ／幀率：120fps

解像度：3024 x 1964 ／幀率：70-80fps



在Mac平台剛推出不久的模擬貓咪冒險遊戲《Stray》，之前PS5及PC上推出時已經深得不少玩家喜愛，尤其是貓奴們更是喜歡。在Macbook Pro上表現同樣出色，default遊玩時雖然只是1512 x 945解像度，但圖像仍算十分精細。之後再設定為3024 x 1964後，畫面當然更為精細，尤其貓咪的毛髮表現更為出色，而此時幀率平均為70-80fps，表現都相當不錯。

Stary內的小貓咪非常可愛呢

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PC遊戲實試

接下來，記者利用Apple官方Game porting toolkit的方式來試玩PC遊戲，最簡單的方法便是利用Whisky或crossover 23這兩款mac用軟件，然後再安裝及設定PC版Steam平台，再下載不同的PC遊戲實試。當中試玩了多款3A作品，如《Spider-man》、《Baldur's gate 3》、《Diablo 4》以及《No Man's Sky》等遊戲。這些遊戲在MacBook Pro表現亦都相當不錯，以1080p解像度下遊戲，平均都有約60fps幀率，而且亦都對應PS5及Xbox手掣，打機手感當然相當不錯。不過始終是由Game porting toolkit轉移至macOS，因此可以完美實行PC Game的比例大約7成左右，有一些遊戲如《Sackboy: A Big Adventure》未能成功運行，或有一些bug出現。但比起以往已增加不少好玩的PC遊戲，對於喜歡打機的Mac用家多了更多好玩選擇。

對應PS5或Xbox手掣，打機更加爽！

可以安裝3A大作外，就連Steam平台上不少「實用」作品都可以在Mac上遊玩。

MacBook Pro打機還有一個十分大的優點，便是不需要外插電源都可以用盡機能打機。因為一般notebook要用盡效能，需要插上電源才可。加上續航力表現亦比起一般notebook更佳（MacBook打機用盡效能時平均可玩大約3小時左右，比起很多打機PC notebook還要長氣 ），相當有驚喜。

總結而言，MacBook Pro M3 Max的表現，非常接近PC的RTX 3070的水平。而MacBook Pro最大的優點就是不需要插電、續航力較長以及機身亦都比高效電競notebook更為輕便。對於Mac機用家來說，新MacBook Pro不再單以工作為主的工具，亦都可以用作爽打3A大作。