張敬軒澳門演唱會2023購票攻略｜金光票務+售價+座位表，附連結｜張敬軒將《the PRIME CLASSICS HINS LIVE》的感動在澳門倫敦人延續下去，於澳門倫敦人酒店舉行演唱會《the PRIME CLASSICS HINS LIVE》張敬軒澳門演唱會，而且更決定加開最後終極一場，1月13日場次。今次記者分享多個成功搶飛攻略，好讓各位fans們能成功搶購。



張敬軒在倫敦皇家阿爾伯特音樂廳(Royal Albert Hall) 舉行一連三場《the PRIME CLASSICS HINS LIVE in LONDON》演唱會，成為史上首位在此連唱三場的華人歌手。今次軒公將《the PRIME CLASSICS HINS LIVE》的感動在澳門倫敦人延續下去。連續多場的演唱會，場場爆滿！現正決定加開最後終極1月13日一場演唱會，於1月3日作公售。

早前記者成功優先搶購不同演唱會門票，究竟如何入會搶先購票？如何在優先售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

1月3日中午12時 金光票務 公售連結：按此連結、連結2、連結3

張敬軒澳門演唱會2024終極加 門券、座位表及價錢資訊

官方公布《The Prime Classics 張敬軒澳門演唱會》門券價錢等資訊，座位為MOP／HKD VIP $1680、A區 $1380、B區 $980以及C區 $680。

張敬軒澳門演唱會2024終極加 公開發售資訊

《The Prime Classics 張敬軒澳門演唱會》2024 公售將在1月3日 中午12時起發售，於金光票務平台上發售。

張敬軒澳門演唱會2024終極加場 公售方法

公售就是1月3日中午12時起開售，金光票務發售門票。

👇金光票務購票流程參考👇（以早前李克勤演唱會作示範）

+ 3

張敬軒澳門演唱會 座位表

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

+ 15

+ 4

+ 8

張敬軒澳門演唱會2024 加場售購買詳情？ 將在1月3日中午12時開始，購買連結及心得 張敬軒澳門演唱會2024加場 何時舉行？ 張敬軒澳門演唱會2024 加場將會於2024年1月13日舉行。 張敬軒澳門演唱會2024加場 於哪個場地舉行？ 澳門倫敦人綜藝館 The Londoner Arena 張敬軒澳門演唱會2024 加土竹場門券詳情？ 門票價格 VIP $1680、A區 $1380、B區 $980以及C區 $680

張敬軒澳門演唱會2023 ｜5大搶購心得

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功購票，當然開多幾個browser有著數，可是系統識得detect重複開啟頁面而停止refresh，因此建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，加上各瀏覽器的「私隱模式」broswer，合共可開6個頁面同時嘗試登入。

同一時間多開broswer來搶入閘買飛

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如12點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜請準備AE／銀聯信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE或銀聯會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。另外有時VISA等信用卡系統因為繁忙的關係而令交易失敗，此時銀聯卡或可成為救命方式，因為與VISA等系統完全不同，減低失敗風險。