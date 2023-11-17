張敬軒澳門演唱會2023購票攻略｜金光票務+售價+座位表，附連結｜林家謙在倫敦皇家阿爾伯特音樂廳(Royal Albert Hall) 舉行一連三場《the PRIME CLASSICS HINS LIVE in LONDON》演唱會，今次軒公將《the PRIME CLASSICS HINS LIVE》的感動在澳門倫敦人延續下去。決定12月於澳門倫敦人酒店舉行演唱會《the PRIME CLASSICS HINS LIVE》張敬軒澳門演唱會。今次記者分享多個成功搶飛攻略，好讓各位fans們能成功搶購。



張敬軒在倫敦皇家阿爾伯特音樂廳(Royal Albert Hall) 舉行一連三場《the PRIME CLASSICS HINS LIVE in LONDON》演唱會，成為史上首位在此連唱三場的華人歌手。今次軒公將《the PRIME CLASSICS HINS LIVE》的感動在澳門倫敦人延續下去，這亦是他連續第三年舉行聖誕演唱會，傾情演繹經典金曲之外，觀眾還可期待風趣幽默的軒公如何在倫敦人綜藝館的舞台上妙語連珠，與歌迷共度佳節。

今次《The Prime Classics 張敬軒澳門演唱會》將會於12月15-25日，於「澳門倫敦人綜藝館 The Londoner Arena」舉行，而且更公布了將於11月17日（五）中午12時於金光票務公開發售。早前記者成功優先搶購不同演唱會門票，究竟如何入會搶先購票？如何在優先售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

11月17日中午12時 金光票務 公售連結：按此連結、連結2、連結3

張敬軒澳門演唱會2023 門券、座位表及價錢資訊

官方公布《The Prime Classics 張敬軒澳門演唱會》2023門券價錢等資訊，座位為MOP／HKD VIP $1680、A區 $1380、B區 $980以及C區 $680。

張敬軒澳門演唱會2023 公開發售資訊

《The Prime Classics 張敬軒澳門演唱會》2023 公售將在11月17日 中午12時起發售，於金光票務平台上發售。

張敬軒澳門演唱會2023 公售方法

公售就是11月17日中午12時起開售，金光票務發售門票。

👇金光票務購票流程參考👇（以早前李克勤演唱會作示範）

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張敬軒澳門演唱會2023 座位表

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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張敬軒澳門演唱會2023 售購買詳情？ 將在11月17日中午12時開始，購買連結及心得 張敬軒澳門演唱會2023 何時舉行？ 張敬軒澳門演唱會2023 將會於2023年12月15-25日舉行，合共7場。 張敬軒澳門演唱會2023 於哪個場地舉行？ 澳門倫敦人綜藝館 The Londoner Arena 張敬軒澳門演唱會2023 門券詳情？ 門票價格 VIP $1680、A區 $1380、B區 $980以及C區 $680

張敬軒澳門演唱會2023 ｜5大搶購心得

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功購票，當然開多幾個browser有著數，可是系統識得detect重複開啟頁面而停止refresh，因此建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，加上各瀏覽器的「私隱模式」broswer，合共可開6個頁面同時嘗試登入。

同一時間多開broswer來搶入閘買飛

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如12點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜請準備AE／銀聯信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE或銀聯會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。另外有時VISA等信用卡系統因為繁忙的關係而令交易失敗，此時銀聯卡或可成為救命方式，因為與VISA等系統完全不同，減低失敗風險。