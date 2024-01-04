本來默疫情過後，入境韓國已不用通過防疫措施。可是，由 2024 年 1 月 1 日起，旅客入境韓國可使用「Q-Code」，更快捷完成過關檢疫，無需在機場慢慢填寫健康申報表。



現時入境韓國，已無需申請 K-ETA 電子旅遊許可證，可以在 2024 年起，針對香港、台灣、日本、美國等地出發到韓國的旅客，都需要填寫《健康狀態調查表》，在過關時提交予檢疫人員。

目前，可以選擇在飛機或機場上，領取和填寫黃色紙本的《健康狀態調查表》，或可以在出發前 3 天內，在線上填寫「Q-Code」，入境時直接使用 QR Code 掃碼過關，更方便快捷。

Q-Code 所需文件：



1）護照

2）E-mail地址

3）機票／船票

4）韓國居住地地址、電話（酒店資料）



與疫情前的 Q-Code 有點不同，現時的申報步驟簡化了很多，只需要在入境 3 日前，在 Q-Code 官網上輸入個人資料、入境資料、在韓地址和健康情況後，就能獲得 Q-Code，可以打印出來底下載二維碼，在入境時向檢疫人員出示。

Q-Code官網（點擊進入）