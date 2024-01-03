日本紅過原神《西瓜遊戲》登陸iPhone｜智力遊戲《西瓜遊戲》突然在 Switch 爆紅，玩法簡單如俄羅斯方塊，加上水果可愛的外表，成功吸引大量玩家。很多人都在社交媒體分享，自己的第一隻西瓜。如果之前想玩但沒有 Switch 的話，如今終於可以在手機上遊玩。



全民「種」西瓜

《西瓜遊戲》其實早在 2021 年已於 Nintendo eShop 上架，本來製作的目的更只是開發商 Aladdin X 自家投影機的內建遊戲。沉寂了兩年突然爆紅的原因，是 2023 年一眾 VTuber 直播時遊玩，才引起玩家注意。

彩虹社＆NIJISANJI EN 共42名 VTuber 更舉辦《西瓜遊戲》的社內大賽，加上玩家在社交媒體上鋪天蓋地分享成功整到西瓜的圖片，更令其成為 Nintendo 2023 年度下載榜第一名，打敗一眾大作。

Aladdin X 在 2024 年終於把《西瓜遊戲》移植到 iOS 上，目前只有日本地區限定，因此要下載就只能把 App Store 地區改到日本。可是，在《西瓜遊戲》爆紅後，就有很多人在手機平台上，推出玩法、設相約的遊戲，官方也特意在 X 中提醒玩家，小心下載假冒作品。

iOS App Store 轉日服教學

想去日本App Store下載西瓜遊戲其實唔難，只要使用iPhone或iPad申請一個新的Apple ID，在地區選擇日本便可；（不過課金時就不能夠使用香港信用卡，請注意）👇👇👇按圖放大詳細步驟👇👇👇