淘寶2023年度十大商品｜愛因斯坦個腦都有？已售10萬+ 正宗智商稅

淘寶2023年度十大商品｜在淘寶網，你能想像到的、你意想不到的東西都能找到。近日內地傳媒分享「2023 年淘寶十大商品」，當中不乏一些新奇古怪的產品，其銷量竟可高達每月 9 萬單交易！



愛因斯坦的腦子｜人體器官都有得買？

內地傳媒報道的2023年淘寶十大商品，包括：輔酶Q10、馬面裙、愛因斯坦的腦子、孫子兵法、烏梅子醬、核能充電寶、演唱會訂製電牌、洞洞鞋、涿州圖書加油包，以及醬香拿鐵。

「愛因斯坦的腦子」當然不是真的運送一個腦袋給買家，這是首次入選年度十大商品的虛擬產品，售價只要 0.5 人民幣。賣家聲稱：「拍下『愛因斯坦的腦子』，就會通過腦電波自動發送到您指定人的腦子裡，心誠則靈！」賣的是一種心靈上的慰藉，對像主要是正應付考試的學生。

不要以為買虛擬的腦袋很荒謬沒人下單，事實正正相反。「愛因斯坦的腦子」在淘寶熱搜榜單中熱度高達 130.3 萬，大量賣家出售該產品。最誇張一間月銷量高達9萬以上，以售價0.5元計算，也有4.5萬人民幣收入。

內地傳媒找來陽光學院兒童發展與教育學院副院長蔡韋齡，解釋年輕人會做一些精神內耗的事情，轉移學習、人際關係的焦慮問題，選擇購買「愛因斯坦的腦子」正是尋找寄托、緩解焦慮的表現。

這些心情，為什麼與瘋狂課金抽卡有種莫名的相似之處

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