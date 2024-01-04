港產 WhatsApp 語音轉文字插件｜WhatsApp 的語音訊息功能雖然十分方便，但有不少用戶認為錄音冗長又不能提供關鍵字搜尋，缺點多多，是以網上不時都出現讓用戶可以將錄音內容轉化成文字的工具，早前更有香港開發者公開了最新成果供用戶免費使用，但在日前卻被揭或藏私隱陷阱？



港產 WhatsApp 錄音轉文字 Shortcut 免費任用？

在去年 11 月，有人在香港連登討論區分享了一個據稱為自己開發的人工智能 WhatsApp 語音轉文字 Shortcut，主要供 iPhone 用戶使用，安裝後只需要將想要轉錄的語音訊息經 Shortcut 轉發，就可以在數秒內得到錄音的文字譯本。

由於 Shortcut 的功能實用、速度不俗，且解決了不少用戶「不想聽錄音」的需求，在連登公開分享後即引來不少用戶使用，更有網民稱開發者為「救世主」；然而在不久，就有略知編程技術的網民指出，錄音在轉錄時需要上傳至一個所在地不明的伺服器，再經一個「Cantonese.ai」的 API 進行轉譯，當時有人提出關於私隱的疑問，但最終開發者本人並沒有詳細回應，直到日前一名 YouTuber 上載了試用影片，Cantonese.ai 的信任危機即被全面引爆。

Cantonese.ai 被指藏私隱危機

本地YouTuber《Mavis 雞蛋妹》在最新影片中就比較了幾個 WhatsApp 文字轉語音的方法，在片中她指出這類工具的運作方式，主要是將用戶的語音錄音上傳到第三方服務器,再由該服務器的 AI 技術將語音轉換成文字並返回給用戶。雖然這樣可以方便快速地獲得語音訊息的文字版本,但同時也存在個人隱私安全的疑慮。

香港開發的Cantonese.ai就是她試用的其中之一，由於可能存在安全隱憂，雞蛋妹就發送電郵詢問安全措施,獲得的回覆顯示該服務會存儲用戶語音數據一段時間,相關人員也可以存取這些數據。這意味著用戶的語音內容有可能被第三方看到或保存。

官方回應火上加油

在影片的末段，提到 Cantonese.ai 的速度雖然是幾個方法中最快，但就指它存在「嚴重安全問題」，結果影片一出似乎觸動了 Cantonese.ai 的開發方的神經，即時在連登討論區中作出數點回應，更直指雞蛋妹的言論「構成誹謗」。

當時 Cantonese.ai 上載於的 5 點聲明如下：

Cantonese.ai 開發者在連登上載的數點聲明

幾點聲明中，第三點將位於美國的 OpenAI 與位於香港的自家伺服進行對比，即時引發連登網民的激烈反彈，認為這幾點聲明不單沒有解除安全疑慮，更成為了 Cantonese.ai 取用用戶資料的堅實證據；另一方面，Cantonese.ai 的聲明中雖然提及「不是想打壓言論」，但雞蛋妹隨後在 Instagram 中就透露開發方要求她將影片下架，引發另一輪的撻伐聲浪。

雞蛋妹隨後在 Instagram 中就透露 Cantonese.ai 開發方要求她將影片下架

Cantonese.ai 最新官方回應

經過大半日的發酵，Cantonese.ai 可謂聲明大噪，在連登討論區上成為今日最火紅的開發項目，然而當然是以負面聲音居多，更有網民指控 Cantonese.ai 曾將用戶原聲上載至論壇上作宣傳之用；連登討論區的管理員在知悉相關事態後，亦主動將原先用於推廣 Cantonese.ai 的帳號進行禁言處理。

而就著多方的安全疑慮，《香港01》科技玩物記者就聯絡到雞蛋妹以及 Cantonese.ai 的創辦人 Keith Hon 作跟進，雞蛋妹方面暫時以 Instagram 的最後消息作回應，未有補充；至於 Cantonese.ai 的創辦人 Keith Hon，在我們的查詢後就以詳細英文聲明回覆：

我們另提供中文譯本如下：

在cantonese.ai，我們致力於確保用戶數據的隱私和安全。我們已經實施措施來保護上傳錄音的保密性，並按照適用的法律和法規嚴格處理用戶數據。例如，我們無法追踪與用戶身份相關的任何可識別信息，如電話號碼或香港身份證號碼。此外，我們不使用音頻文件的內容來識別或追踪用戶。

關於使用用戶上傳的數據，我們在隱私政策和服務條款中明確表示，這些數據可能用於改善我們的服務，包括訓練模型。我們想向用戶保證，我們認真對待數據隱私，並努力負責和道德地使用用戶數據。

我們還沒有收到任何要求披露用戶信息的請求。在出現此類請求時，我們將根據適用的法律要求處理，確保用戶的隱私和數據保護權利得到最大程度的保護。然而，由於我們無法識別上傳者，無論在任何情況下，語音信息都不會與收件人或發件人相關聯。

對於有關我們隱私政策的反饋和關注，包括YouTuber的反饋，我們也非常樂意收到。我們重視透明度，並積極考慮適當的措施來解決任何問題，建立與用戶和社區的信任。

我們感謝您對我們工作的關注，我們致力於在我們的所有業務方面保持最高的隱私、數據安全和用戶滿意度標準。