港產WhatsApp錄音轉文字插件、YouTuber揭或危害私隱反被指誹謗
港產 WhatsApp 語音轉文字插件｜WhatsApp 的語音訊息功能雖然十分方便，但有不少用戶認為錄音冗長又不能提供關鍵字搜尋，缺點多多，是以網上不時都出現讓用戶可以將錄音內容轉化成文字的工具，早前更有香港開發者公開了最新成果供用戶免費使用，但在日前卻被揭或藏私隱陷阱？
港產 WhatsApp 錄音轉文字 Shortcut 免費任用？
在去年 11 月，有人在香港連登討論區分享了一個據稱為自己開發的人工智能 WhatsApp 語音轉文字 Shortcut，主要供 iPhone 用戶使用，安裝後只需要將想要轉錄的語音訊息經 Shortcut 轉發，就可以在數秒內得到錄音的文字譯本。
由於 Shortcut 的功能實用、速度不俗，且解決了不少用戶「不想聽錄音」的需求，在連登公開分享後即引來不少用戶使用，更有網民稱開發者為「救世主」；然而在不久，就有略知編程技術的網民指出，錄音在轉錄時需要上傳至一個所在地不明的伺服器，再經一個「Cantonese.ai」的 API 進行轉譯，當時有人提出關於私隱的疑問，但最終開發者本人並沒有詳細回應，直到日前一名 YouTuber 上載了試用影片，Cantonese.ai 的信任危機即被全面引爆。
Cantonese.ai 被指藏私隱危機
本地YouTuber《Mavis 雞蛋妹》在最新影片中就比較了幾個 WhatsApp 文字轉語音的方法，在片中她指出這類工具的運作方式，主要是將用戶的語音錄音上傳到第三方服務器,再由該服務器的 AI 技術將語音轉換成文字並返回給用戶。雖然這樣可以方便快速地獲得語音訊息的文字版本,但同時也存在個人隱私安全的疑慮。
香港開發的Cantonese.ai就是她試用的其中之一，由於可能存在安全隱憂，雞蛋妹就發送電郵詢問安全措施,獲得的回覆顯示該服務會存儲用戶語音數據一段時間,相關人員也可以存取這些數據。這意味著用戶的語音內容有可能被第三方看到或保存。
官方回應火上加油
在影片的末段，提到 Cantonese.ai 的速度雖然是幾個方法中最快，但就指它存在「嚴重安全問題」，結果影片一出似乎觸動了 Cantonese.ai 的開發方的神經，即時在連登討論區中作出數點回應，更直指雞蛋妹的言論「構成誹謗」。
當時 Cantonese.ai 上載於的 5 點聲明如下：
幾點聲明中，第三點將位於美國的 OpenAI 與位於香港的自家伺服進行對比，即時引發連登網民的激烈反彈，認為這幾點聲明不單沒有解除安全疑慮，更成為了 Cantonese.ai 取用用戶資料的堅實證據；另一方面，Cantonese.ai 的聲明中雖然提及「不是想打壓言論」，但雞蛋妹隨後在 Instagram 中就透露開發方要求她將影片下架，引發另一輪的撻伐聲浪。
Cantonese.ai 最新官方回應
經過大半日的發酵，Cantonese.ai 可謂聲明大噪，在連登討論區上成為今日最火紅的開發項目，然而當然是以負面聲音居多，更有網民指控 Cantonese.ai 曾將用戶原聲上載至論壇上作宣傳之用；連登討論區的管理員在知悉相關事態後，亦主動將原先用於推廣 Cantonese.ai 的帳號進行禁言處理。
而就著多方的安全疑慮，《香港01》科技玩物記者就聯絡到雞蛋妹以及 Cantonese.ai 的創辦人 Keith Hon 作跟進，雞蛋妹方面暫時以 Instagram 的最後消息作回應，未有補充；至於 Cantonese.ai 的創辦人 Keith Hon，在我們的查詢後就以詳細英文聲明回覆：
我們另提供中文譯本如下：