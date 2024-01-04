港產WhatsApp錄音轉文字插件、YouTuber揭或危害私隱反被指誹謗

撰文：蔡浩騰
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港產 WhatsApp 語音轉文字插件｜WhatsApp 的語音訊息功能雖然十分方便，但有不少用戶認為錄音冗長又不能提供關鍵字搜尋，缺點多多，是以網上不時都出現讓用戶可以將錄音內容轉化成文字的工具，早前更有香港開發者公開了最新成果供用戶免費使用，但在日前卻被揭或藏私隱陷阱？

港產 WhatsApp 錄音轉文字 Shortcut 免費任用？

在去年 11 月，有人在香港連登討論區分享了一個據稱為自己開發的人工智能 WhatsApp 語音轉文字 Shortcut，主要供 iPhone 用戶使用，安裝後只需要將想要轉錄的語音訊息經 Shortcut 轉發，就可以在數秒內得到錄音的文字譯本。

由於 Shortcut 的功能實用、速度不俗，且解決了不少用戶「不想聽錄音」的需求，在連登公開分享後即引來不少用戶使用，更有網民稱開發者為「救世主」；然而在不久，就有略知編程技術的網民指出，錄音在轉錄時需要上傳至一個所在地不明的伺服器，再經一個「Cantonese.ai」的 API 進行轉譯，當時有人提出關於私隱的疑問，但最終開發者本人並沒有詳細回應，直到日前一名 YouTuber 上載了試用影片，Cantonese.ai 的信任危機即被全面引爆。

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Cantonese.ai 被指藏私隱危機

本地YouTuber《Mavis 雞蛋妹》在最新影片中就比較了幾個 WhatsApp 文字轉語音的方法，在片中她指出這類工具的運作方式，主要是將用戶的語音錄音上傳到第三方服務器,再由該服務器的 AI 技術將語音轉換成文字並返回給用戶。雖然這樣可以方便快速地獲得語音訊息的文字版本,但同時也存在個人隱私安全的疑慮。

香港開發的Cantonese.ai就是她試用的其中之一，由於可能存在安全隱憂，雞蛋妹就發送電郵詢問安全措施,獲得的回覆顯示該服務會存儲用戶語音數據一段時間,相關人員也可以存取這些數據。這意味著用戶的語音內容有可能被第三方看到或保存。

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官方回應火上加油

在影片的末段，提到 Cantonese.ai 的速度雖然是幾個方法中最快，但就指它存在「嚴重安全問題」，結果影片一出似乎觸動了 Cantonese.ai 的開發方的神經，即時在連登討論區中作出數點回應，更直指雞蛋妹的言論「構成誹謗」。

當時 Cantonese.ai 上載於的 5 點聲明如下：

Cantonese.ai 開發者在連登上載的數點聲明

幾點聲明中，第三點將位於美國的 OpenAI 與位於香港的自家伺服進行對比，即時引發連登網民的激烈反彈，認為這幾點聲明不單沒有解除安全疑慮，更成為了 Cantonese.ai 取用用戶資料的堅實證據；另一方面，Cantonese.ai 的聲明中雖然提及「不是想打壓言論」，但雞蛋妹隨後在 Instagram 中就透露開發方要求她將影片下架，引發另一輪的撻伐聲浪。

雞蛋妹隨後在 Instagram 中就透露 Cantonese.ai 開發方要求她將影片下架
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Cantonese.ai 最新官方回應

經過大半日的發酵，Cantonese.ai 可謂聲明大噪，在連登討論區上成為今日最火紅的開發項目，然而當然是以負面聲音居多，更有網民指控 Cantonese.ai 曾將用戶原聲上載至論壇上作宣傳之用；連登討論區的管理員在知悉相關事態後，亦主動將原先用於推廣 Cantonese.ai 的帳號進行禁言處理。

而就著多方的安全疑慮，《香港01》科技玩物記者就聯絡到雞蛋妹以及 Cantonese.ai 的創辦人 Keith Hon 作跟進，雞蛋妹方面暫時以 Instagram 的最後消息作回應，未有補充；至於 Cantonese.ai 的創辦人 Keith Hon，在我們的查詢後就以詳細英文聲明回覆：

我們另提供中文譯本如下：

在cantonese.ai，我們致力於確保用戶數據的隱私和安全。我們已經實施措施來保護上傳錄音的保密性，並按照適用的法律和法規嚴格處理用戶數據。例如，我們無法追踪與用戶身份相關的任何可識別信息，如電話號碼或香港身份證號碼。此外，我們不使用音頻文件的內容來識別或追踪用戶。

關於使用用戶上傳的數據，我們在隱私政策和服務條款中明確表示，這些數據可能用於改善我們的服務，包括訓練模型。我們想向用戶保證，我們認真對待數據隱私，並努力負責和道德地使用用戶數據。

我們還沒有收到任何要求披露用戶信息的請求。在出現此類請求時，我們將根據適用的法律要求處理，確保用戶的隱私和數據保護權利得到最大程度的保護。然而，由於我們無法識別上傳者，無論在任何情況下，語音信息都不會與收件人或發件人相關聯。

對於有關我們隱私政策的反饋和關注，包括YouTuber的反饋，我們也非常樂意收到。我們重視透明度，並積極考慮適當的措施來解決任何問題，建立與用戶和社區的信任。

我們感謝您對我們工作的關注，我們致力於在我們的所有業務方面保持最高的隱私、數據安全和用戶滿意度標準。

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