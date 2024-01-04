Samsung Galaxy S24系列曝光　Ultra版用上鈦合金邊框還備S Pen

撰文：Mobile Magazine
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SAMSUNG 已宣佈新一代旗艦 Galaxy S24 系列將於美國時間1月17日正式發表，而有關該系列的規格已於網上流出！

由網上流出的規格顯示，Galaxy S24 系列將會有三個型號，分別為 Galaxy S24、Galaxy S24+ 及 Galaxy S24 Ultra，全系列都配備 Snapdragon 8 Gen3 平台，具備屏下指紋解鎖、IP68 防水規格及屏幕高達2600nits亮度。

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Galaxy S24 是系列中尺吋及屏幕最細的一款，將用上鎧甲鋁機鋁設計，採用6.2吋 Dynamic AMOLED x2 FHD 屏幕，內建8GB RAM + 128/256GB ROM，搭載5000萬像主鏡頭(30x) + 雙長焦鏡頭，電池內容為4000mAh等。

Galaxy S24+ 同樣用上鎧甲鋁機鋁設計，採用6.7吋 Dynamic AMOLED x2 FHD 屏幕，內建12GB RAM + 128/256GB ROM，搭載5000萬像主鏡頭(30x) + 雙長焦鏡頭，電池內容為4900mAh等。

至於Galaxy S24 Ultra 是系列規格最高的一款，改用上鈦合金邊框，配備 S PEN 。至於規格上，採用6.8吋 Dynamic AMOLED x2 FHD 屏幕，內建12GB RAM + 128/256GB ROM，搭載2億像主鏡頭(100x) + 四長焦鏡頭，電池內容為5000mAh等。

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【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】

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