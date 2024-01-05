咖啡機變蟻巢｜晨早起來一杯咖啡，相信是不少香港人的生活習慣，更有人斥資為家中購買一部咖啡機，但如果一朝你的咖啡機沖泡時沖出無數蟻屍，想來都令人反胃。一位網民就在討論區分享了他的類似經歷，但在打算追究時卻被其他網民圍插。



咖啡機變蟻巢 網民怒轟製造商

據稱被蟻群寄生的同款咖啡機 Nespresso Altelier

一位網民日前在香港連登討論區發文，指自己 3 個月前才剛維修過的Nespresso Altelier 咖啡機，日前被發現內部已變成「蟻巢」，並上載多張機內竄滿白蟻的相片。

樓主質疑是維修時出現問題，令蟻爬進機內。但 Nespresso 客戶服務稱維修時已確認沒有蟻跡，拒絕免費更換新機，只願意給予 5 折優惠，引起樓主不滿。

樓主在文中詳細交代，自己使用該咖啡機前 9 個月都沒問題，3 個月前因漏水才送回廠維修。工人也會定期清潔，不應該出現如此情況。打開機身後，看見蟻巢布滿機內各處，嚇壞了樓主。樓主認為，維修時可能出錯導致蟻躲進機內，或機器本身設計容易積聚蟻巢，質疑製造商應負責任。

網民不幫：3個月咩都會發生

不過，也有網民認為 3 個月後發現蟻巢與維修無直接關係。有人指樓主家中本來已有蟻患，冬天蟻尋暖進入機器也屬正常。咖啡機會產生熱氣和濕氣，難免吸引昆蟲，不應全怪廠商。

即使更換新機，蟻也可能再入侵。樓主無實質證據證明蟻是維修時帶入，要求免費換機有點強人所難，更有人直斥樓主為「西客」。

對於一些網民指自己家居環境不乾淨，樓主亦反駁稱機器前 9 個月都無蟻跡，房間每天也有人使用和抹潔，不可能如此骯髒。樓主最後表明，自己不會要求 5 折優惠，只想提醒大家同款咖啡機的潛在問題。

消委會咖啡機使用、保養貼士

平心而論，咖啡機的設計並非完全密封，又經常存放帶有糖粉的粉末，的確難以排除昆蟲入侵的可能性，而網民將責任歸咎至 3 個月前的原廠維修，的確頗難令人信服。事實上，咖啡機作為電器其實有不同的保養方法，消委會早前在評測同類產品時亦有提供 8 個建議👇👇👇