costco深圳入會教學｜手機Wechat申請會員卡年費減$100｜Costco （好市客）深圳旗艦店｜近期很多港人北上去山姆購物，而之後又將再有一個原因北上消費，Costco 深圳旗艦店將於 1 月 12 日開幕。現時更推出入會優惠，在 WeChat 入會即減 100 人民幣，想第一時間去 Costco 掃貨，就要參考以下開會員卡教學。



Costco 深圳龍華區的旗艦店，將在 1 月 12 日開幕，已經吸引到約 9 萬深圳、香港居民開辦會員。由即日起至 1 月 11 日，可以率先在 WeChat 小程式申請會員卡，而且可享 100 人民幣會費折扣，即只要 199 人民幣，就可全年進出 Costco。

Costco會員申請教學

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想在 WeChat 申請 Costco 會員的話，必須要使用內地手機號碼，而且要收到SMS驗證碼，因此想申請前，要確保該號碼能在香港接收SMS。

WeChat Pay HK優惠

WeChat Pay HK 在1月將向用戶送 Costco 折扣優惠，可以在 Costco 小程式取得限量優惠卷，買滿 $200 減 $20。用戶去到 Costco 後，也能透過掃瞄 Costco 推廣海報，取得買滿 $400 減 $20 優惠券。