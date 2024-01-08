Apple Watch SOS緊急服務救人一命｜Apple Watch 已不只是一隻手錶、行動裝置，甚至有人當是救命的法寶。近日，美國有一名學生，亦靠 Apple Watch 救回一命，避免一氧化碳中毒的嚴重後果。使用 Apple Watch 的用家必學 3 大保命功能。



Apple Watch SOS緊急服務

根據《CBS News》報導，美國有一學生，在家中突然覺得疲倦、視線模糊，在快要倒下時幸好手上戴住 Apple Watch，在暈倒前利用 SOS 緊急服務功能，撥打 911 求救電話。隨後，當地消防員及時把該名學生救出屋外，急救處理。

消防員調查發生，原來屋內的一氧化碳含量高達80%，有機會是熱水爐的加熱器故障，令一氧化碳外洩所致，如果沒及時救出房間，最嚴重會導致失去意識、癲癇、失憶，甚至死亡。

Apple Watch「SOS緊急服務」、車禍偵測、跌倒偵測功能

+ 1

Apple Watch 用家必學，長按側邊按鈕直到「緊急服務電話」的圖示出現，只要向右滑動即能撥打緊急電話。如沒能力滑動，長按側邊按鈕也會在倒數後自從撥打。另外，Apple Watch 的車禍偵測及跌倒偵測功能，也能在意外發生時，幫忙自動撥打緊急電話。