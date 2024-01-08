TOYZ首度開腔講販毒真相｜過程中沒賺過一分錢、又指被檢察官針對｜電競《英雄聯盟》（LOL）前世界冠軍TOYZ（劉偉健）移居台灣後風波不斷，前後因吸毒、販毒案惹官非，台中地院二審判處TOYZ 4年零2月徒刑。針對此事TOYZ終於在直播中首度開腔，透露整個販毒案發生的過程，又指過程中沒賺過一分錢、認為檢察官似乎有針對他，不接受他的解釋，對判刑感到無奈。



恩人只懂黃賭毒，送大麻想報恩沒打算賺錢

近日TOYZ在「浪直播」中透露整個「販毒案」當中的真相，原來3年前他朋友來台想做點生意，TOYZ在直播中代為打聽，一位fans特別熱心回答、令他很感激。後來這位「粉絲」向他求助、想借錢養家。TOYZ雖然想報恩，想安排點拍片剪片小兼職給他，但「粉絲」卻表示自己只懂「黃賭毒」，TOYZ想報恩但又知道借錢給他不可能會還，就透過前一位不公開姓名的合夥人要了點「貨」（即涉案約值60萬台幣、500顆大麻煙彈），讓粉絲自己去賣，賺到就拿去用，TOYZ自己甚麼都不要、也沒打算從販毒中賺取一分錢。

Toyz 實況精華 YouTube影片截圖

想聯絡下線叫停但太遲

後來他還想聯絡「粉絲」叫他別再賣這「東西」了；但他根本就聯絡不上「粉絲」，此時他已心感不妙，後來再聯絡上時，「粉絲」向他說「貨」已被警察沒收了，他就知道事情大條，最終就被捕了。

Toyz 實況精華 YouTube影片截圖

TOYZ：檢察官有點小針對

TOYZ又講出自己的感受，認為檢察官「有點小針對」，更指對方向自己表示「我要升職了」，並未採信他「只想幫人、沒想過販毒賺錢，曾經嘗試叫停下線」的解釋。TOYZ的刑期本來高達5年以上，不能保釋外出，最終他聽從律師的指示全都認罪，並公開了上線供貨來源，來換取減刑至4年2個月；對於判決感到無奈，更擔心家中的貓貓無人照顧。

Toyz 實況精華 YouTube影片截圖

網民留言：將來可以做麻油雞泡麵的業配

TOYZ強調判刑都已出來了，也沒打算為自己洗白，只是想講講事件的過程。聽完他公布的一切，有fans認為他很好人，熱心幫人誰知卻被捕，在法庭又被檢察官針對，在影片留言安慰他「只能怪自己遇人不淑」，他的長期fans感到可惜，表示感覺TOYZ都在為自己開脫亦無侮意「每次都會很誠懇道歉 讓人覺得他下次不會再犯了 但是到最後 他又犯了」亦有人不相信TOYZ「當初下線也有開足夠大的誘因吸引椅子加入當仲介商，否則不可能為了幫人就以僥倖心態以毒品去幫人」又有人恥笑TOYZ出獄後可以「當麻油雞泡麵的業配，特別有說服力」最終有fans表示：「要加油 誰沒有犯過錯 真心希望你能好好的 帶給我們這些粉絲快樂^^」有人replay「但正常人犯的錯不會是販毒」

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11月還以「前輩」身份恥笑網紅JOEMAN藏毒被捕

TOYZ去年即使被判刑後，似乎心情並無特別低落，11月更曾以藏毒被捕「前輩」身份開直播恥笑另一台灣網紅JOEMAN被捕（TOYZ談Joeman 蕾菈藏毒被捕直播狂笑6分鐘｜前輩身份踢爆3大疑點）

TOYZ直播談Joeman 蕾菈藏毒被捕狂笑6分鐘

當眾被罵「販毒狗」

去年TOYZ應邀當電競大賞頒獎人，過程中名人「統神」在獲獎時在舞台上爆粗怒罵TOYZ「販毒狗」，有人認為是事前夾好的做秀，但「統神」似乎並沒有要停的打算，更指大會不應安排罪犯參與：「你來這邊幹嘛？丟臉丟死人了你！有夠不要臉的你販毒狗」場內觀眾High爆，TOYZ則在台上尷笑。後來他在直播中親手毀了自己的《魔獸世界》冠軍指環，並表示從此退出電競圈。（以下圖輯來自另一文章：連結）