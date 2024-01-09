互動情緒宣洩儀｜今時今日學生的學習壓力不少，有學校就為此而購入設備讓學生舒緩情緒，甚至有政府資助就是為此而設，然而在採購這些設備時，學校方面購買的器材是否適合，又是另一令人關心的問題。近日中國廣州市鐵一中學購置的「智能互動情緒宣洩儀」，就鬧出一個天大笑話。



＄5 萬元買「智能互動情緒宣洩儀」、只是 Wii 借屍還魂？

採購價達 46500 人民幣的「智能互動情緒宣洩儀」究竟是甚麼高科技？（圖 快科技）

最近，廣州市鐵一中學購置了一台稱為「智能互動情緒宣洩儀」的設備，引發網友熱議和質疑。據報導，該設備的採購費用高達 4.65 萬元人民幣（換算港幣即約＄50700），但網友發現，這台所謂的「智能互動情緒宣洩儀」實際上是任天堂Wii遊戲主機的變裝版。

從曝光的影片中可以見到，啟動這台「情緒宣洩儀」後，出現的介面竟是Wii的遊戲菜單，其中展示的遊戲更直接證實了這台設備就是一台 Wii，只是外殼做了改裝、加上了屏幕，並且以盜版破解手段預載了大量的 Wii 遊戲 ISO，所謂的「情緒宣洩」，其實也就不過是在 Wii Sports 等遊戲中進行體感遊玩罷了。

據學校公示，這台「情緒宣洩儀」的生產單位是「北京奧泰瑞格科技有限公司」。而目前任天堂 Wii 遊戲主機於中國內地購物平台的價格約在 600 元人民幣左右，網友指出在日本二手市場購買一台Wii更只需 273日元（約合人民幣¥13元）。

在日本二手市場購買一台Wii更只需 ¥273日元（換算人民幣約¥13元）

對此，鐵一中學的工作人員表示學校已將此事登記在案，但自己並不知曉具體的採購價格。許多網友質疑，一台Wii遊戲主機怎能以「智能情緒宣洩儀」的名義高價採購。

這次事件在內地網絡引發討論，有網友認為學校可能因程序不嚴或监管不力而導致此錯誤採購；也有網友分析，廠商可能利用學校對新興技術不夠了解而達至欺騙之目的。